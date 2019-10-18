В Барселону продолжают прибывать тысячи каталонцев

В Барселону продолжают прибывать десятки тысяч манифестантов, участвующих во всеобщей забастовке на территории Каталонии. Нарушено движение автотранспорта и поездов, отменены многие авиарейсы. Как сообщает издание El Periodico, ведущее прямую трансляцию с улиц Барселоны, полицейским пришлось силой защищать охраняемые портовые территории и здания от демонстрантов, которые пытались заблокировать круизный терминал.

Премьер-министр Испании Педро Санчес подтвердил право граждан на протест, но предупредил, что виновные в актах насилия будут наказаны.

На этой неделе 12 каталонских политиков, добивающихся независимости для Каталонии, были приговорены испанским судом к лишению свободы на сроки от 9 до 13 лет. В тот день, 14 октября, в Каталонии вспыхнули акции протеста, переходившие в уличные беспорядки. Полиция применила силу более полутысячи человек были ранены, многие десятки подверглись задержаниям.