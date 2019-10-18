Россия теряет миллиарды из-за таяния вечной мерзлоты

Экономика России ежегодно теряет от 50 до 150 миллиардов рублей из-за таяния вечной мерзлоты, заявил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков в интервью агентству Blumberg. По его словам, "трубы лопаются, сваи падают".
По оценкам Bloomberg, 15 процентов разрабатываемых Россией нефтяных и 80 процентов газовых месторождений расположены в зоне вечной мерзлоты.
В конце сентября Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала доклад, который затрагивал проблемы таяния вечной мерзлоты, сообщает "Немецкая волна". Четверть поверхностного слоя мерзлоты может оттаять 2100 году – даже если глобальное потепление удастся ограничить. Но если выбросы парниковых газов будут расти, то около 70 процентов поверхностного слоя мерзлоты могут необратимо измениться.
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