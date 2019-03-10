Три градуса до апокалипсиса. Эфир в 21:05

Климатологи окончательно доказали антропогенную природу глобального потепления – теперь это не гипотеза, а научный факт: температура атмосферы повышается из-за деятельности человека и производимых им парниковых газов. Если температура повысится на три градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой, нас ждет климатическая катастрофа. Как ее избежать? Как будет выглядеть глобальный климат к 2050 году?

Гости Сергея Медведева - Владимир Клименко, член-корреспондент Российской Академии наук, руководитель лаборатории глобальных проблем энергетики Московского энергетического института, и Михаил Локощенко, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ. Эфир в 21:05.