Турция и курды обвиняют друг друга в нарушении перемирия в Сирии

Обе стороны конфликта на севере Сирии - Турция и сирийские курды - обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, согласованного в четверг во время визита в Анкару вице-президента США Майка Пенса.

В заявлении турецкого министерства обороны говорится, что "террористы", как называют в Турции курдские вооружённые формирования, за 36 часов осуществили 14 нападений. Большинство из них отмечены в города Рас аль-Айн у границы с Турцией. Турецкие военные заявляют, что сами соблюдают перемирие.

В свою очередь, курды обвиняют Турцию в нарушении перемирия и продолжении наступления на их позиции в Рас аль-Айне.

Тем не менее, интенсивность боевых действий после объявления о прекращении огня, как отмечают наблюдатели, существенно ниже.

Президент США Дональд Трамп накануне вечером вновь приветствовал перемирие, написав в твиттере, что оно спасло тысячи жизней.

Турция согласилась прекратить огонь на 5 суток, которые истекают во вторник, и при этом поставила условие - вывод всех курдских вооружённых формирований из 30-километровой зоны у границы. Если же этого не произойдёт, в Анкаре заявляли, что возобновят операцию.

Во вторник, как ожидается, президент Турции Реджеп Эрдоган посетит Россию. Российские военные вместе с правительственными войсками Сирии после начала турецкой операции по согласованию с курдами вошли в город Манбидж и взяли под контроль ряд других территорий на севере Сирии, которые ранее покинули американские военные.