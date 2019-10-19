Правительство РФ поддержит закон об иностранной доле в интернет-проектах

Российское правительство предложило внести изменения в законопроект, предполагающий ограничение иностранного участия в значимых интернет-ресурсах.
Авторы изначального варианта предлагали разрешить иностранцам владеть 20 процентами акций. Правительство же выразило готовность поддержать проект, ограничив цифру 50 процентами минус одна акция. Об этом сообщают "Интерфакс" и РБК со ссылкой на свои источники.
Также правительство России намерено подробнее прописать критерии, по которым компании будут попадать под действие законопроекта.
- 26 июля депутат от "Единой России" Антон Горелкин предложил принять закон, ограничивающий иностранное владение значимыми для инфраструктуры России информационными ресурсами.
- Согласно пояснительной записке, имеются в виду сервисы, которые активно используют пользователи, находящиеся на территории Российской Федерации. Список будет утверждать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора.
- Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин России.
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