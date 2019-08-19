Удавка на горле "Яндекса". Кто стоит за атакой на интернет-компанию

19 августа Совет Государственной думы России проводит внеочередное заседание, которое посвящено обсуждению иностранного вмешательства во внутренние дела страны. Там же планировалось поднять тему продвижения "фейковых новостей" новостным агрегатором "Яндекса". Появившаяся на минувшей неделе в прессе новость о желании Госдумы якобы запретить старые автомобили вошла в топ "Яндекс-Новостей". Депутаты эту инициативу опровергли и усмотрели в ней "элемент иностранного вмешательства". В результате обсуждения рассмотрение "дела "Яндекса" перенесено на октябрь.

Всегда достаточно лояльный к власти новостной агрегатор стал объектом пристального внимания Думы еще до этой истории – 26 июля депутат от "Единой России" Антон Горелкин предложил принять закон, ограничивающий иностранное владение "значимыми информационными ресурсами", который напрямую касается "Яндекса". По мнению экспертов, зарегистрированная в Нидерландах компания может перейти к государству.

С предложением обсудить фейковые новости на агрегаторе "Яндекса" выступил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Его поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Мы не можем позволить, чтобы наших граждан делали заложниками фейковых новостей. Принципы свободы слова и информации не должны использоваться для распространения ложных новостей и создания фиктивной повестки", –​ подчеркнул Володин, пообещав вернуться к обсуждению законопроекта Антона Горелкина об ограничении иностранного участия в значимых информационных ресурсах.

Формально члены "Единой России" обиделись на "Яндекс" за то, что в топе новостей долго держалась информация об инициативе Госдумы запретить в России старые автомобили. Ее и посчитали "элементом иностранного вмешательства".

О предложении депутатов запретить эксплуатацию "достигших предельного срока эксплуатации" автомобилей 14 августа написало издание "Коммерсантъ". Оно ссылалось на письмо, которое направила в федеральные ведомства зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина из "Единой России". В письме не уточнялось, о каких именно автомобилях идет речь.



Позднее в Госдуме пояснили, что речь шла о запрете эксплуатации старых коммерческих автомобилей, а не личного автотранспорта. Однако к этому моменту в новостном топе "Яндекса" уже закрепилась подборка новостных сюжетов на общую тему "В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей".

Радио Свобода обратилось в пресс-службу компании "Яндекс" с просьбой прокомментировать ситуацию. Вот ответ, поступивший в редакцию:

"14 августа в СМИ появилась информация об инициативе одного из депутатов Государственной Думы, которая вызвала большой общественный резонанс. Позже появилось несколько одиночных сообщений о том, что депутат объяснила идею своей инициативы, но большая часть СМИ не дали опровержения и продолжали писать про изначальную новость. В этом и всех других случаях сервис Яндекс.Новости дословно цитирует заголовки прессы и прозрачно передает картину дня, которую создают СМИ.

Напомним, что у Яндекс.Новостей нет редакции, все новости собираются автоматически из сообщений СМИ с лицензией, их заголовки и фрагменты показываются в топе в неизменном виде. Наш алгоритм прозрачен, а факторы, влияющие на попадание новостей в топ, есть в открытом доступе. Сообщения о событиях ранжируются таким образом, чтобы дать пользователю в первую очередь ссылки на новости от известных и уважаемых СМИ", – говорится в сообщении пресс-службы компании "Яндекс"

Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова полагает, что желание Госдумы ограничить иностранное владение "значимыми иностранными ресурсами" – это политический тренд последних лет:

Люди боятся потерять контроль над информационным пространством

– Очевидно, что подобные инициативы добиваются одного – максимального влияния на российское медийное пространство. "Яндекс" – лояльная к властям кампания, и я не вижу необходимости в этой всей бурной деятельности. Это просто показывает, что люди боятся потерять контроль над информационным пространством. Я думаю, что это беспокоит власти всех стран, а не только России. Если этот законопроект будет принят, пострадает, скорее всего, только "Яндекс". Компания окажется в невыгодном положении по отношению к зарубежным агрегаторам новостей. У нас же законодательство не распространяется на весь мир. Интернет при этом трансграничен, – говорит Ирина Левова.

В законопроекте, внесенном депутатом от "Единой России" Антоном Горелкиным, делается упор на то, что владеть значимыми веб-ресурсами российского происхождения должно российское юридическое или физическое лицо. При этом доля иностранного инвестора не может превышать 20 процентов от общего числа голосующих акций.

В записке аналитиков группы "Ренессанс Капитал", которую цитирует Forbs, говорится, что "законопроект призван оказать давление на "Яндекс" с тем, чтобы заставить поисковую систему расстаться с контрольным пакетом акций в пользу государственных структур".

В том, что это произойдет очень скоро, эксперты не сомневаются: "На сегодняшний день "Яндекс" инкорпорирован как голландская компания, крупнейшим акционером которой является гражданин Мальты Аркадий Волож. Он владеет портфелем ценных бумаг в размере 48,4 процента. Никто не хочет, чтобы законопроект прошел, но он представляет собой инструмент, который заставит компанию согласиться на изменения", –​ говорится в документе.

С этим согласен и журналист "Эхо Москвы", интернет-эксперт Александр Плющев:

Ни к одному изданию, которое опубликовало эту новость, у Госдумы никаких претензий нет

– Я не знаю, насколько там серьезные планы. Возможно, достаточно серьезные для того, чтобы как-то отжать "Яндекс" у нынешних владельцев. Потому что – что такое иностранные владельцы? Иностранные владельцы – это те же самые российские владельцы, которые владеют компанией через офшоры или через голландскую компанию. Она, на самом деле, и является номинальным владельцем "Яндекса". Видимо, это (обсуждение в Госдуме "фейковых" новостей на Яндексе – РС) просто используется как повод для давления. Потому что ни к одному изданию, которое опубликовало эту новость про запрет старых автомобилей, почему-то у Госдумы никаких претензий нет. Виноватым оказался исключительно один "Яндекс". Это просто агрегатор, то есть сервер, который собирает новости из других источников. К источникам претензий нет, а к агрегатору есть. Это довольно странно.

–​ Все эксперты отмечают, что "Яндекс" всегда был лоялен к власти. ко всем думским инициативам. Почему вдруг сейчас Дума решила на него "наехать" и что-то "отжать"?

Не исключено, что дело в бизнесе, потому что у "Яндеса" ряд успешных бизнесов.

– Думаю, дело в том, что государство все время хочет усиливать свой контроль за деятельностью тех или иных ресурсов. Очевидно, что пришла очередь "Яндекса". Не исключено, что дело в самом бизнесе, а не в контроле за новостями, поскольку сама компания "Яндекс" имеет ряд других вполне успешных бизнесов. Здесь может быть все, что угодно. В нашем государстве никогда не поймешь, какая цель основная, а какая попутная. Какая была основная цель в деле "ЮКОСа" – посадить Ходорковского или прибрать"ЮКОС"?Получилось и то, и другое. Я думаю, что в "Яндексе" может быть точно также.

–​ Но если предположить, что законопроект будет принят. К чему это может привести? Кто пострадает?

Тем, кто пльзуется агрегатором "Яндекс", ничего уже повредить не может – они там делают исключительно позорные вещи

– Тем, кто пользуется агрегатором "Яндекс", ничего уже повредить не может. В последнее время они делают исключительно позорные вещи. Они касаются того, что провластные СМИ научились накручивать алгоритм "Яндекса", обманывать его, насиловать этот алгоритм, использовать в своих целях и так далее. В результате получается, что через него они диктуют свою картину дня. Когда у тебя появляются в топе заголовки, откровенно пропагандистского или просто лживого характера только потому, что так накрутили его всякие разные информационные помойки, такой агрегатор, мне кажется, или должен что-то исправить, или не должен существовать. На самом деле, все граждане России, которые следят за новостями, прекрасно понимают, что "Яндекс" показывает искаженную новостную картину. Если его Госдума сделает еще хуже или уничтожит, то ничего плохого для граждан России ровным счетом не случится, – полагает Александр Плющев.

Чем закончится конфликт "Яндекса" и Госдумы, – рассуждает заведующий кафкдрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский

Депутатам невозможно жить с мыслью, что они так ужасно выглядят со стороны

– Российские законодатели живут в своей собственной реальности. Их очень раздражает, когда у людей есть другая повестка, другие точки зрения, и когда проходят какие-то неотфильтрованные новости. Те, кто следит за информационным потоком, уже давно не обращаются к новостям на "Яндексе" для того чтобы узнать что-нибудь действительно интересное. Но, как мы видим, даже среди тех новостей, которые порождают сами депутаты, часто есть очень много идиотизма. Депутатам невозможно жить с мыслью о том, что они могут так ужасно выглядеть со стороны. Ту же удавку, которую они натянули на головы всем СМИ в России, они хотят натянуть и на горло "Яндексу" и ищут для этого легальные инструменты. Хотя, в принципе, "Яндекс" уже задушен по большому счету и, в принципе, не очень выглядит хорошо. Люди с протестными настроениями изменили свое мнение о "Яндексе" уже давно. Но, как мы видим, это такая история, в которой сторонников цензуры удовлетворить, наверное, просто невозможно, потому что та реальность, которую они хотят, возможно, не существует.

–​ Чем все это грозит "Яндексу" и интернет-пользователям?

"Яндексу" грозит раздел компании, потому что им, скорее всего, нужно разделить активы

– Нам-то с вами грозит необходимость выходить в Интернет по каким-то таким каналам, которые никто не контролирует. Конечно, это все возможно. А "Яндексу" грозит раздел компании, потому что им, скорее всего, нужно разделить активы. Активы, которые связаны с Интернет-поиском, работой с информацией. Поскольку "Яндекс", на самом деле, не русская компания, а международная, акции которой есть на бирже, мне кажется, им нужно выделять активы, которые привязаны к русской юрисдикции и, может быть, каких-то разработчиков, которых можно оставить в России. А бизнес, конечно, нужно переводить в другие юрисдикции.

Если ты не готов идти на такие уступки, которые приведут к потере лица – в России такой бизнес невозможен. Для "Яндекса" полная потеря лица грозит и проигрышем в конкуренции с Google, то есть они потеряют рынок. Возможно, компания будет вынуждена так или иначе переводить свой бизнес в другую юрисдикцию. Но они могут выбрать другой путь. Если они хотят сфокусироваться именно на русском рынке, на рынке Турции, Ирана, Китая, то для них, наоборот, есть смысл сейчас "прогнуться" и сделать то, как их просят. И максимально стараться и дальше делать то, что просят, взамен получая доступ, например, к китайскому рынку, и к какому-то еще. Посмотрим. Это – вопрос бизнес-стратегии компании, – полагает интернет-эксперт Иван Засурский.