В Москве на Лубянке задержан участник пикета против дела "Сети"

В Москве у здания Федеральной службы безопасности России (ФСБ) задержан участник одиночного пикета в поддержку обвиняемых по делу "Сети", которое продолжается уже два года. Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо"
По данным телеграм-канала Avtozak LIVE, задержанного зовут Александр Кузнецов. Сначала к нему подошли активисты прокремлёвского движения SERB, а затем сотрудник Центра по противодействию экстремизму заявил, что пикетчик подозревается в преступлении.
Что именно вменяют задержанному, пока не уточняется. Он попросил вызвать ему скорую помощь из-за сахарного диабета, но полиция проигнорировала эту просьбу, передаёт "ОВД-Инфо". Позднее его всё же увезли в больницу.
"Новая газета" сообщает, что очередь на одиночный пикет на Лубянке насчитывает более десяти человек. Задержание произошло после того, как участник пикетов стал спорить активистами SERB. Одна из них развернула плакат "Майдан в России не пройдет".
Одиночные пикеты, приуроченные ко второй годовщине начала расследования дела "Сети", в эту субботу также проходят в Санкт-Петербурге.
- Уголовное дело на членов так называемого террористического сообщества "Сеть" было заведено ФСБ осенью 2017 года. В Пензе и Санкт-Петербурге были арестованы 11 анархистов и активистов движения антифа. По версии следствия, они планировали устроить теракты во время выборов президента России и чемпионата мира по футболу, чтобы "раскачать народные массы для дестабилизации обстановки в стране", а также чтобы "поднять вооружённый мятеж".
- Четверо из обвиняемых – Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Виктор Филинков и Арман Сагынбаев – с самого начала сообщили о пытках током в подвале следственного изолятора с целью получения от них признательных показаний. О допросе с применением электрошокера сообщал и Илья Капустин, которого отпустили в статусе свидетеля. Позже, опасаясь за свою безопасность, он, как и жена Филинкова, уехал в Финляндию, где попросил политического убежища. При этом уголовное преследование Егора Зорина, чья явка с повинной стала формальным основанием для возбуждения дела, было прекращено.
- Судебный процесс по делу "Сети" начался в середине мая в Пензе и Санкт-Петербурге. По статьям "Участие в террористическом сообществе" и "Создание террористического сообщества" обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.
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