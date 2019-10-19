В Москве на Лубянке задержан участник пикета против дела "Сети"

В Москве у здания Федеральной службы безопасности России (ФСБ) задержан участник одиночного пикета в поддержку обвиняемых по делу "Сети", которое продолжается уже два года. Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо"

По данным телеграм-канала Avtozak LIVE, задержанного зовут Александр Кузнецов. Сначала к нему подошли активисты прокремлёвского движения SERB, а затем сотрудник Центра по противодействию экстремизму заявил, что пикетчик подозревается в преступлении.

Что именно вменяют задержанному, пока не уточняется. Он попросил вызвать ему скорую помощь из-за сахарного диабета, но полиция проигнорировала эту просьбу, передаёт "ОВД-Инфо". Позднее его всё же увезли в больницу.

"Новая газета" сообщает, что очередь на одиночный пикет на Лубянке насчитывает более десяти человек. Задержание произошло после того, как участник пикетов стал спорить активистами SERB. Одна из них развернула плакат "Майдан в России не пройдет".

Одиночные пикеты, приуроченные ко второй годовщине начала расследования дела "Сети", в эту субботу также проходят в Санкт-Петербурге.