Обвиняемому по делу "Сети" отказали в возбуждении дела о пытках

Пензенский гарнизонный суд отклонил жалобу адвоката арестованного по делу "Сети" Ильи Шакурского, который в прошлом году пожаловался в прокуратуру на пытки в колонии. Об этом сообщает издание "Медиазона".

Сообщается, что судья решил проводить заседание по этому делу в закрытом режиме. По мнению адвоката, для такого решения не было оснований. "Если бы процесс был открытым, вся страна смеялась бы над следователем", - сказал "Медиазоне" адвокат Эльдар Лузин.

Илья Шакурский подал в прокуратуру заявление о пытках в пензенском СИЗО в феврале прошлого года. Через два месяца оно было отклонено следователями. Это решение арестованный пытался обжаловать в суде.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых анархистов и антифа-активистов. В начале 2018 года в Санкт-Петербурге были отправлены под стражу ещё двое. По версии следствия, молодые люди создали некую подпольную организацию "Сеть" и планировали устроить теракты во время выборов президента России и чемпионата мира по футболу. В пензенском СИЗО №1 оказались четверо обвиняемых. Трое из них – Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский и Арман Сагынбаев – сообщили о пытках током в подвале следственного изолятора.