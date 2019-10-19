Британский парламент отложил голосование о Брекзите

Британский парламент проголосовал за то, чтобы отложить одобрение соглашения о Брекзите до того момента, когда будут одобрены все законопроекты, необходимые для выхода Британии из ЕС.

За поправку голосовали 322 депутата, против 306. Её автор Оливер Летвин говорит, что не против Брекзита, а лишь хочет обеспечить, что Британия не выйдет 31 октября из ЕС без соответствующего юридического оформления.

Это поражение для премьер-министра Бориса Джонсона, который рассчитывал на одобрение договора о Брекзите, согласованного им с ЕС, уже сегодня.

Джонсон заявил, что не намерен вести с ЕС переговоры об отсрочке Брекзита с 31 октября на более поздний срок и уже в понедельник предложит необходимые законопроекты для одобрения.

Как ожидается, противники Брекзита или тех условий, о которых договорился Джонсон, будут вносить поправки, в том числе и о повторном референдуме. Процесс может затянуться, и одобрение всех документов до 31 октября не гарантировано.

Джонсон не сказал, направит ли он Евросоюзу письмо с просьбой об отсрочке, как предписывает ему недавно принятый закон.

Лидеры ЕС ранее разошлись во мнениях о том, будет ли предоставлена на этот раз отсрочка Брекзита.

В Лондоне у здания парламента в субботу проходит массовая демонстрация противников выхода страны из ЕС.