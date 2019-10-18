Фокусы Джонсона. Лондон и Брюссель договорились о Брекзите

Британский премьер Борис Джонсон может преподать миру урок политического волшебства. Возможно, ему в считаные дни удастся разрешить проблему Брекзита – выхода Великобритании из Европейского союза, над которой Лондон и Брюссель бьются уже более трех лет. Джонсон договорился с руководством ЕС об условиях Брекзита, срок которого пока остается прежним: 31 октября. Но на пути премьера есть важное препятствие – британский парламент, который должен утвердить новое соглашение. Решающая битва состоится в лондонском Вестминстере в субботу, когда депутаты обсудят соглашение Джонсона.

17 октября было объявлено, что британское правительство достигло договоренности с Евросоюзом. Председатель Европейского совета (высшего органа ЕС) Дональд Туск подтвердил, что последний день октября должен стать и последним днем пребывания Великобритании в союзе. При этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер (он уходит со своего поста как раз 31 октября, его заменит экс-министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен) заявил, что Брюссель не намерен более предоставлять Лондону новую отсрочку выхода из ЕС. Дональд Туск, однако, уточнил, что вопрос об отсрочке всё же будет рассмотрен, если власти Британии обратятся с соответствующей просьбой.

Таких отсрочек было уже две: изначально Брекзит должен был состояться 29 марта этого года, потом – 12 апреля. Однако нежелание британского парламента утвердить прежнюю договоренность с Брюсселем, достигнутую тогдашней главой правительства Терезой Мэй, привело к переносу Брекзита на полгода. Согласится ли большинство британских парламентариев с тем соглашением, о котором договорился Борис Джонсон?

А договорился он вот о чем.

Великобритания покидает единое таможенное пространство ЕС. Это позволит ей свободно заключать торговые соглашения с другими странами. Сторонники Брекзита считают это важным преимуществом.

Отменяется "ирландская страховка" (backstop), предусмотренная соглашением Терезы Мэй. Эта мера была нужна для того, чтобы не восстанавливать жесткую, с таможенным и пограничным контролем, границу между Северной Ирландией (провинцией Великобритании) и Ирландской республикой, входящей в ЕС. При этом backstop фактически означал, что всё Соединенное Королевство оставалось бы частью таможенного пространства ЕС. Оппоненты Мэй указывали на то, что это фактически обессмысливало Брекзит.

По соглашению Джонсона, Великобритания, за исключением Северной Ирландии, выйдет из таможенного пространства ЕС. В британской же части острова Ирландия будет действовать специфический режим, позволяющий не восстанавливать межирландскую границу. Товары, поступающие из остальной Британии в Северную Ирландию, будут облагаться таможенной пошлиной. Но если получатель докажет, что эти товары не проследуют через по-прежнему прозрачную границу на территорию ЕС, пошлину ему вернут.

В Северной Ирландии будут сохранены потребительские стандарты и правила регулирования, действующие в Евросоюзе. В целом соглашение Джонсона не "отрывает" Северную Ирландию от остальной Британии в политическом смысле, но заметно отдаляет ее в смысле экономическом. Именно поэтому североирландские юнионисты, партнеры консерваторов по правящей коалиции, заявили, что привезенный Джонсоном из Брюсселя документ не поддержат.

Новые правила, по которым будет жить Северная Ирландия, подлежат одобрению Законодательной ассамблеей этой провинции, которая вправе от них отказаться. Но первое голосование по этому вопросу состоится не ранее чем через 4 года после окончания общего переходного периода в отношениях Великобритании и ЕС, который, по соглашению Джонсона, закончится в декабре 2020 года.

После Брекзита Британия и Евросоюз начнут переговоры о новом торговом договоре между ними. Кабинет Бориса Джонсона надеется на минимальные тарифные барьеры между двумя экономиками, но трудно себе представить, как это укладывается в логику Брекзита. Предстоит также отладить вопрос о стандартизации товаров на британском и европейском рынках.

Сохраняются в полной неприкосновенности права пребывания и социальные льготы, получаемые гражданами Великобритании, постоянно проживающими в странах ЕС, и гражданами стран ЕС, живущими в Великобритании.

Почти все остальные положения соглашения Джонсона совпадают с договором, заключенным Терезой Мэй – и стоившим ей в июле этого года премьерского кресла.

Борис Джонсон называет достигнутую его правительством договоренность "честной", "перспективной" и дающей Британии возможность вернуть себе суверенный контроль за собственным законодательством. "Вернуть себе контроль" было главным лозунгом кампании в поддержку Брекзита перед референдумом по этому вопросу в 2016 году – Борис Джонсон являлся одной из ключевых фигур этой кампании.

Премьера поддержали некоторые политические фигуры и аналитики.

Джереми Хант, бывший соперник Бориса Джонсона в борьбе за пост лидера Консервативной партии: "Хорошо сработано, Борис. Многие сомневались, что [соглашения] можно достигнуть до 31 октября. Одно время сомневался и я. Но ему удалось отменить backstop и заключить сделку. Браво".

Ронни Кэмпбелл, депутат парламента от Лейбористской партии, заявивший, что вопреки воле руководства партии поддержит соглашение Джонсона: "Я думаю, страна сыта по горло тем, как парламент занимался [Брекзитом] все эти три года".

Адам Маршалл, глава Британской торговой палаты: "Бизнес внимательно следит за развитием ситуации. Для нас это соглашение выглядит концом начала, но еще не началом конца процесса Брекзита".

Оппоненты премьер-министра считают сделку плохой, хотя наихудшим вариантом для них остается Брекзит без соглашения с ЕС, вероятность которого считалась весьма высокой до самого недавнего времени.

Джереми Корбин, лидер основной оппозиционной партии – Лейбористской: "Эта сделка не объединит страну и должна быть отвергнута. Лучшая возможность разобраться с Брекзитом – дать людям возможность непосредственно высказаться [по поводу соглашения с ЕС]".

Никола Стёрджен, первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии: "Шотландия не голосовала за Брекзит [в 2016 году], и депутаты от нашей партии не будут голосовать за Брекзит в каком-либо виде".

Мартин Вулф, обозреватель Financial Times: "Разумные люди должны предпочесть новое соглашение Бориса Джонсона безумию Брекзита без сделки. Но правильным было бы дать возможность высказаться гражданам – сейчас, когда, в отличие от 2016 года, у них есть выбор между четко сформулированными альтернативами".

Требование вынести соглашение Джонсона на референдум всё громче звучит среди оппозиции, отмечает в интервью Радио Свобода живущий в Британии аналитик Валерий Аджиев. По его мнению, предлагаемый выбор – между этим соглашением и отменой Брекзита – довольно лукав, поскольку ставит в сложное положение тех, кто поддерживает Брекзит, но считает соглашение Джонсона по тем или иным причинам неприемлемым. В то же время референдум возможен, так как не исключено, что часть депутатов, готовых поддержать премьер-министра, сделают это лишь с условием, что окончательное слово будет за избирателями.

Премьер либо проиграет, либо выиграет голосование с очень небольшим отрывом

– На чью поддержку может опереться Борис Джонсон в парламенте? Как британская пресса и политологи оценивают его шансы оказаться более удачливым при голосовании, чем Тереза Мэй?



– Согласно большинству оценок, это будет тесное голосование, и премьер либо проиграет, либо выиграет его с очень небольшим отрывом. За него будут голосовать консерваторы, но есть группа из 21 депутата, избранного от этой партии, которые недавно были исключены из партии за то, что при других голосованиях выступили против правительства. Из них примерно пятеро не поддержат Джонсона ни при каких обстоятельствах, за остальные голоса этой группы сейчас идет активная закулисная борьба.



– Может ли поддержать Джонсона кто-то из лейбористов?



– Да. В принципе там есть группа из примерно 40 депутатов, которые либо выступают за Брекзит, потому что избраны в округах, где большинство избирателей – сторонники Брекзита, либо находятся в жесткой оппозиции к не очень популярному лидеру лейбористов Джереми Корбину. Но сколько из них отважатся голосовать за соглашение Джонсона – большой вопрос. Вряд ли многие. Ясно, кто будет точно голосовать против: абсолютное большинство лейбористов, шотландские националисты, либеральные демократы – партия самых ярых противников Брекзита, – немногочисленные депутаты от валлийских националистов и "зеленых" и, как они сами заявили, североирландские юнионисты. Премьеру нужно не менее 320 голосов. Более или менее понятно, как он сможет собрать 305, максимум 310. Удастся ли набрать больше – это вопрос того, какую работу Борис Джонсон и его сторонники проведут с депутатами накануне голосования.



– Если Борис Джонсон проиграет – что дальше? Новая отсрочка Брекзита и досрочные выборы?



– В том, что выборы близки, никто здесь практически не сомневается. Слишком многое изменилось за два года после предыдущих выборов. Ситуация в парламенте уже не соответствует ситуации в стране.



– У кого были бы наибольшие шансы на победу?



– По данным последнего опроса YouGov, консерваторов поддерживают 37% избирателей, лейбористов – 22, либерал-демократов – 18%. (Выборы в Великобритании проходят не по пропорциональной системе, а по одномандатным округам, поэтому процент поддержки политических партий часто не соответствует числу мест, которые они получают в парламенте. – РС). Рейтинг тори растет с того момента, когда Джонсон стал премьером. Он уже дважды предлагал оппозиции пойти на досрочные выборы, но они отказываются. Лейбористы тянут время. Их можно понять: на Джереми Корбина аллергия у очень многих, хотя социально-экономическая программа лейбористов популярнее, чем их лидер. Вообще в британской политике сложились, как мне кажется, основания для поворота влево, но консерваторы обрели в Борисе Джонсоне лидера, который их весьма "оживил". И может случиться так, что, несмотря на объективные основания для победы левых сил, лейбористы будут наконец наказаны избирателями как раз за то, что тянули время с выборами, а Джонсон получит шанс закрепиться у власти надолго, – считает политический аналитик Валерий Аджиев.

18 октября агентство YouGov опубликовало новые данные, согласно которым 41% британских избирателей хотели бы, чтобы парламент утвердил соглашение Джонсона, 24% – против этого.