Хиллари Клинтон заподозрила Тулси Габбард в "игре в пользу русских"

Гавайская конгрессвумэн от демократов Тулси Габбард ответила на слова Хиллари Клинтон, которая назвала коллегу по партии "российской фавориткой", пишет британская The Guardian.



Хиллари Клинтон заявила в недавнем интервью, что в русские агенты возлагают надежды на одну из участниц предвыборной борьбы от Демократической партии, и пытаются добиться от неё роли "кандидата от третьей партии". Клинтон не произнесла имени Габбард. Но в твитах, опубликовнных в пятницу, Тулси Габбард сама назвала Клинтон "воплощением гнили, которая долгое время разлагала Демократическую партию".

Габбард также написала о проводимой против неё "скоординированной кампании" для уничтожения её репутации – в связи с объявленным ею намерением участвовать в президентской кампании, которая начнётся в январе.



"Теперь стало ясным, что соперничество происходит между тобой и мной". Не вздумай трусливо скрываться за своими доверенными лицами и вступай в гонку сама", написала Тулси Габбард, обращаясь к Хиллари Клинтон.



Демократы испытывают беспокойство в связи с опасениями, что может повториться история 2016 года, когда Россия вмешалась в выборы, чтобы помочь Трампу победить Клинтон. Спецслужбы уже предупредили, что Россия намерена вмешаться в выборы и в 2020 году. Президент России высмеял такую перспективу, пошутив в начале октября, что Россия "обязательно вмешается".



В минувший вторник, на теледебатах между претендентами на участие в праймериз демократов Тулси Габбард подвергла критике комментатора, который якобы назвал её "российским активом". Она оценила такую характеристику как "совершенно недопустимую".



Хиллари Клинтон, вероятно, решила повторить это высказывание, выступая на днях в подкасте с бывшим менеджером кампании Барака Обамы.