Бывший министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини провёл в Риме массовую манифестацию, которая, как он надеется, поможет ему объединить разрозненные правые политические партии.

Более 100 тысяч человек собрались на площади в Риме, приехав в столицу специальными поездами, чтобы продемонстрировать "итальянскую городость", сообщает из Рима агентство AFP.

"Мы были правы, когда решили выйти из нынешнего правительства, заявил лидер партии "Лига", выступая вслед за несколькими крайне правыми политиками и миллиардером Сильвио Берлускони, в прошлом многолетнего премьер-министра Италии.

Сальвини, выражающий антииммигрантские настроения части итальянцев, на посту главы МВД пользовался поддержкой со стороны коллег-популистов в правительстве и был уверен в своих будущих политических победах. Сальвини также известен своей положительной оценкой Владимира Путина и политики Кремля.

Но его ожидания не оправдались. Бывший партнёр по правительственной коалиции, Движение Пяти звёзд, заключило соглашение левоцентристами из Демократической партии, чтобы сформировать новое, проевропейское правительство.

После некоторого снижения популярности, симпатии к Сальвини вновь начали расти и многие избиратели выражают ему поддержку.

"Я хочу жить в свободной стране, в которой можно управлять, не дожидаясь звонка от Меркель или Макрона", заявил 19 октября на митинге в Риме евроскептик Маттео Сальвини.