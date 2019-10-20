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"Два года – уже срок"

"Два года – уже срок"
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Активисты группы солидарности "Rupression" устроили серию одиночных пикетов на Сенной площади с плакатами, на которых отражена вся история дела "Сети" – от первых арестов в Пензе в 2017 году до продления содержания под стражей на последнем судебном заседании. По версии ФСБ, арестованные входили в ячейки террористической межрегиональной организации "Сеть", которая действовала в России с 2016 года и готовила государственный переворот. Активисты считают дело полностью сфабрикованным и напоминают о пытках во время следствия и плохих условиях содержания арестованных в СИЗО.

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