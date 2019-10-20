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Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своём курорте

Гольф-клуб Trump National Doral, Майами

Президент США Дональд Трамп отказался от планов провести саммит G7 на территории своего гольф-клуба в Майами. По его словам, это произошло после "безумства медиа и демократов и иррациональной враждебности".

Администрация Трампа начинает поиск другого места для встречи мировых лидеров в будущем году. В том числе будет рассмотрена возможность провести саммит в загородной президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд.

Выбор Trump National Doral как места для проведения саммита вызвал критику со стороны демократов и гражданского общества. Они назвали это попыткой Трампа незаконно извлечь выгоду из своего президентства, обогатив себя и свой бизнес.

Переговоры глав государств "Большой семерки" назначены на 10-12 июня 2020 года.

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