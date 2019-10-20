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После прорыва дамбы в Красноярском крае задержаны три человека

Прорыв дамбы в Красноярском крае, 19 октября 2019

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После прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае задержаны директор компании, которая владела дамбой, и два сотрудника предприятия. Все они проходят подозреваемыми по уголовному делу.

Региональный следственный комитет уточнил, что были разрушены сразу две дамбы. По приоритетной версии ведомства, причиной могли стать нарушения при проведении золотодобывающих работ. СКР рассматривает и другие версии.

Авария произошла в ночь на 19 октября на золотом прииске. Дамба сдерживала технологический водоём. После её прорыва оказались затоплены строительные вагончики, в которых жили рабочие. 15 человек погибли, 44 пострадали, ещё шесть числятся без вести пропавшими. В Курагинском районе Красноярского края введён режим ЧС.

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15 погибших, 6 пропавших без вести при прорыве дамбы

В компании-владельце дамбы прошли обыски. СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы.

Понедельник, 21 октября, объявлен днём траура по погибшим.

  • Золотодобывающая артель принадлежит холдингу "Сибзолото". При этом "Интерфакс", ссылаясь на Енисейское управление Ростехнадзора, пишет, что прорванная дамба не была зарегистрирована.

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