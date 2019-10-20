Пентагон перебросит американских военных из Сирии в Ирак

Вашингтон планирует перенаправить в Ирак тех военнослужащих, которых он выводит с северо-востока Сирии. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

По его словам, речь идёт о более 700 военнослужащих. Они будут размещены на западе Ирака, где продолжат бороться с террористической группировкой "Исламское государство".

Сирийское государственное агентство SANA сообщает, что американская транспортная колонна в воскресенье, 20 октября, въехала на территорию Сирии со стороны Северного Ирака. Она завершит эвакуацию военных баз США с территории, где Турция проводит свою военную операцию.

В колонне, по данным агентства, около 100 грузовиков, их сопровождает военная охрана. Также сообщается, что накануне американский конвой выдвинулся в сторону Ирака из сирийских провинций Алеппо и Ракка.

9 октября Турция начала военную операцию против курдов на севере Сирии. Анкара считает вооружённые курдские формирования террористами. Вашингтон, напротив, считает курдов своими союзниками в борьбе с "Исламским государством".

О выводе американских войск с севера Сирии президент США Дональд Трамп объявил накануне начала турецкой операции. Многие конгрессмены осудили решение президента.

На этой неделе Турция и США договорились о приостановке военной операции Анкары на севере Сирии. Временное прекращение огня должно было продлиться 120 часов, чтобы курдские вооружённые формирования смогли покинуть район военных действий. Однако накануне обе стороны конфликта на севере Сирии – Турция и сирийские курды – обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.





