Разрушенные дамбы в Красноярском крае были построены незаконно

Дамбы на реке Сейба в Красноярском крае, разрушение которых привело к гибели 15 человек, были построены незаконно с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Всего по данным ведомства, разрушены пять дамб. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке разрушил ещё четыре конструкции. Следствие установило отсутствие документов и разрешений на строительство сооружений, проверки на них не проводились. Кроме того, сообщается, что горный мастер, в обязанности которого входили организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования.

Авария произошла в ночь на 19 октября на золотом прииске. Дамбы сдерживали технологический водоём. После прорыва из-за потока воды погибли 15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести. Понедельник, 21 октября, объявлен днём траура по погибшим.

В субботу были задержаны директор компании, которая владела дамбой, и два сотрудника предприятия. Все они проходят подозреваемыми по уголовному делу по статье "Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы.