В Молдавии промосковский социалист Ион Чебан избран мэром Кишинёва

В Молдавии состоялись первые выборы в органы местного управления после прихода к власти четыре месяца назад прозападного правительства. Премьер-министр Молдавии Майя Санду сдержала своё обещание "провести свободные и справедливые выборы", одновременно предупредив о вероятности провокаций и потребовав от полиции предотвращать случаи злоупотреблений, если таковые будут выявлены.



Участки для голосования открылись в воскресенье в 7 часов утра. Большинство избирателей в Кишинёве, как и предсказывали прогнозы, голосовали за представителя Партии социалистов Республики Молдова, промосковского политика Иона Чебана. Он опередил кандидата от другой влиятельной партии, проевропейской "Платформы ДА" Андрея Нэстасе.



Молдавский закон требует не менее 25-процентной явки избирателей для признания выборов состоявшимися. Этот порог явки был преодолён в Кишинёве задолго до закрытия участков, явка в столице превысила 35 процентов. Избирательные участки закрылись в 21 час.



Молдавия в последнее время настойчиво пыталась провести реформы, на которых настаивали западные партнёры после хищения пять лет назад из государственных банков более 1 миллиарда долларов. Это преступление не только привело тогда к ухудшению благосостояния жителей Молдавии, одной из беднейших стран Европы, но и стало причиной смены правительства.



Неубедительные результаты всеобщих выборов в феврале 2019 года привели республику к серьёзному конституционному кризису и столкновению между промосковским президентом Игорем Додоном, Конституционным судом и парламентариями, поддержавшими кандидатуру Майи Санду на пост премьер-министра.



Сложившаяся после кризиса ситуация благоприятствовала Додону и Санду, которые возглавили страну, пользуясь поддержикой либерально-популистского альянса в коалиции с Партией социалистов Республики Молдова.



Западные скептики сетовали на то, что политическая нестабильность в Молдове мешает усилиям по укреплению верховенства права и демократических завоеваний.



Европейская комиссия в своём сентябрьском докладе о выполнении Молдавией обязательств перед ЕС признала продвижение некоторых реформ в экономике и банковском секторе. Но Комиссия предупредила, что "глубокие структурные реформы в сфере юстиции и в борьбе с коррупцией, в расследовании банковского мошенничества 2014 года, в обеспечении плюрализма СМИ – пока проходят медленее, чем это необходимо.

Центральная избирательная комиссия Молдавии в преддверии выборов заявила, что менее одного процента проверенных ею участков для голосования оборудованы для голосования потенциальных избирателей из числа граждан с ограниченными возможностями.