В Молдавии проходят всеобщие выборы в местные органы власти. Местные жители выберут около тысячи мэров городов и глав сельских администраций, а также более 11 тысяч депутатов местных советов. Участки для голосования закроются в 22:00 (время совпадает с московским).

На пост мэра столицы Молдавии Кишинёва баллотируются 17 кандидатов. Как ожидается, основная борьба развернётся между членом президентской Партии социалистов Ионом Чебаном и председателем проевропейской партии "Платформа DA" Андреем Нэстасе.

На выборах летом прошлого года и Чебан, и Нэстасе вышли во второй тур. Тогда победу тогда с небольшим отрывом одержал Нэстасе. Однако суд признал выборы недействительными и аннулировал результаты.

Нэстасе и его союзники обвинили суд в политической предвзятости и исполнении "заказа" олигарха Влада Плахотнюка и его правящей Демократической партии.

Отмена результатов голосования в Кишинёве вызвала летом этого года политический кризис. В итоге социалисты и проевропейский блок сформировали парламентскую коалицию, чтобы отстранить от власти Демпартию, а Плахотнюк покинул Молдавию.

Конституционный суд позднее отменил решения о роспуске парламента, признании нелегитимным нового правительства и временном лишении полномочий президента. 26 июня 2019 года весь состав суда ушёл в отставку, указав на то, что принял решения "под давлением".