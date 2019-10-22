Мёд и дёготь. Сергей Елединов – об африканских "проектах присутствия"

Экономический форум "Россия – Африка" пройдет в Сочи 23–24 октября, и это событие, вне всякого сомнения, имеет международное значение, а мне оно интересно и как россиянину, и как работающему в Африке предпринимателю. Эта встреча – финальное мероприятие после уже состоявшихся африканского делового форума и расширенной конференции Африканского экспортно-импортного банка. Заявку на участие в сочинском саммите подали делегации из 47 стран при приблизительном числе участников около 10 тысяч; как ожидается, число представителей африканских деловых кругов составит приблизительно 3 тысячи человек. Это первое в своем роде совместное мероприятие России и Африки, и оно однозначно оставит след в истории, хотя бы потому, что планируется как периодическое, с интервалом в 2–3 года. И эту инициативу и организационные хлопоты российское государство можно похвалить, поскольку такая площадка для встреч и обмена информацией на постоянной основе всем полезна. Но на этом, пожалуй, мёд заканчивается, пора поговорить о дёгте.



Растущее значение Африки для экономики и политики всего мира никто не подвергает сомнению, и стремление России расширить свои влияние и присутствие на этом континенте понятно. Однако по старой традиции российской международной традиции термины "влияние и присутствие" понимают прежде всего не с хозяйственной точки зрения, а исходя из политической парадигмы: "чтобы все знали и уважали". Это присутствие должно быть явным, очевидным и формально-официальным. Можно провести аналог с запуском капсулы с государственным вымпелом к звезде Тау Центавра и укреплением российского на полюсах и дне морском, с последующими громкими отчетами-рапортами. Шумиха вокруг закладки первого кирпича или перерезания ленточки приоритетны по отношению к остальному, включая экономические показатели.

Очевидно, что каждая стратегия трансформируется в программу с бюджетным финансированием и операторами-кураторами, которые при содействии посольств и бесчисленного количества ассоциаций и обществ дружбы займутся её реализацией, уверенно осваивая выделенные на развитие сотрудничества средства. Проблем с освоением средств точно не будет, помогут и африканские коллеги, у них тоже есть давно наработанные схемы. Самую распространённую иллюстрирует диалог Карлсона и Малыша: человечек с пропеллером предлагает своему другу купить большие пальцы ног и на удивленный вопрос, как же он сможет их забрать, отвечает: пальцы он никому отдавать не собирается, но Малыш, оплатив их, сможет смело говорить всем окружающим, что эти замечательные большие пальцы теперь его. Существуют в Африке и платные сервисы по перерезанию ленточек и установке флагов: пока будут деньги, всё будет крутиться и вертеться, а когда деньги закончатся, то о флагах тут же забудут.

Занятие бизнесом в Африке – это не каникулы Бонифация, а каждодневный, требующий постоянного присутствия труд команды профессионалов

Термин "присутствие" в российской практике часто ассоциируется с прилагательным "военное": наличие инструкторов и продажа и передача стрелялок, бомбилок и взрывалок российского или советского производства также хорошо вписываются в эту парадигму. Не исключено, что ностальгия по СССР может воплотиться в программу "Помощь Африке 2.0", дополнив политическую стратегию, конечно, с собственным бюджетом и своими операторами-кураторами. Африканцы и здесь помогут в воплощении в жизнь, в работе с международной помощью они достигли больших высот. Кстати, в самой России становиться тесно, "генеральские" должности заняты, а подобные программы хороши тем, что создают дополнительные вакансии для чиновников.

У меня нет предубеждения против африканских предпринимателей, участвующих в подобных "программах присутствия", они работают с теми материалами, которые у них есть, и решают те задачи, которые перед ними стоят. Они отрабатывают заказ, естественно, не без выгоды для себя. А то, что ни экономического результата, ни пользы для России из этого не выйдет, их проблемой не является.

А как же быть с экономическим блоком, точнее, с самой интересной его частью, а именно, с созданием проектов, предполагающих извлечение прибыли? Вышеперечисленные примеры к этому никого отношения не имеют, даже не создают для этого предпосылок. Их внедрение не превратит Африку в освоенную российским бизнесом территорию. Могу даже предположить обратный результат: реализация проектов без видимого экономического эффекта создаст специфический образ российского бизнеса в целом и будет притягивать на подобные мероприятия участников определённого профиля.

Конечно, в подобных широкоформатных мероприятиях с большим числом участников рано или поздно количество переходит в какое-то качество. Сформируется деловая среда, позволяющая российским бизнесменам, нацеленным на результат, понять африканские реалии. Понять, например, то, что экономика африканских стран уникальна и не подпадает под аналогии с какими-то периодами развития рыночных отношений в России. Африканские страны имеют свою длительную рыночную историю, рынки африканских стран пусть пока ненасыщенные, но без наличия дефицита, на рынке присутствуют все товары и услуги. Что африканские партнёры не наивны и не примитивны, но достаточно образованны и прагматичны, и они занимаются бизнесом у себя дома. В Африке есть демократия и независимые СМИ, здесь есть судебная система, и здесь работают законы. Близость к первым лицам государства здесь не ключевой фактор, а второстепенный или даже вредный, а близость к авторитетам помимо покровительства подразумевает ещё и оплату, а работать всё равно придется самим.

Занятие бизнесом в Африке – это не каникулы Бонифация, а каждодневный, требующий постоянного присутствия труд команды профессионалов на чужой земле с учётом её национальных особенностей, местного менталитета, каждодневных запросов населения. Это труд в мультиконфессиональной и многонациональной среде с быстро меняющейся политической ситуацией, в обстановке, существенно отличной от российской и европейской, зачастую и в тяжелом климате. И путь от идеи до реализации будет неминуемо долгим. Я не хочу напугать, но информирую, исходя из своего обширного собственного опыта.

Сергей Елединов – специалист по управлению

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