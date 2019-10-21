Турция готова возобновить военную операцию на севере Сирии

Курды начали покидать зону безопасности на севере Сирии. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Министр напомнил, что до конца перемирия турецкой армии и курдских формирований остается 35 часов. Анкара готова возобновить военную операцию по истечению утверждённого срока.

На фоне турецкой военной операции Пентагон начал вывод своих военных с северо-востока Сирии и переброску их на запад Ирака. Там армия США должна продолжить борьбу с террористической группировкой "Исламское государство". Позднее стало известно, что Вашингтон может оставить в Сирии около 200 военных. К такому плану, по данным источников The New York Times, склоняется президент США Дональд Трамп. Если решение будет принято, то американский контингент разместится на северо-востоке Сирии, на границе с Ираком.

В понедельник, 21 октября курды из сирийского города Камишли попытались заблокировать отвод американских солдат из региона. Жители закидали помидорами машины американского конвоя.

Турция начала военную операцию против курдов на севере Сирии 9 октября. Анкара считает вооружённые курдские формирования террористами. Вашингтон, напротив, считает курдов своими союзниками в борьбе с "Исламским государством".

17 октября Турция и США договорились о приостановке на 120 часов военной операции Анкары в регионе, чтобы курдские вооружённые формирования смогли покинуть район военных действий. Однако обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.