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Турция готова возобновить военную операцию на севере Сирии

Американские военные покидают северную Сирию, 20 октября 2019 года

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Курды начали покидать зону безопасности на севере Сирии. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Министр напомнил, что до конца перемирия турецкой армии и курдских формирований остается 35 часов. Анкара готова возобновить военную операцию по истечению утверждённого срока.

На фоне турецкой военной операции Пентагон начал вывод своих военных с северо-востока Сирии и переброску их на запад Ирака. Там армия США должна продолжить борьбу с террористической группировкой "Исламское государство". Позднее стало известно, что Вашингтон может оставить в Сирии около 200 военных. К такому плану, по данным источников The New York Times, склоняется президент США Дональд Трамп. Если решение будет принято, то американский контингент разместится на северо-востоке Сирии, на границе с Ираком.

В понедельник, 21 октября курды из сирийского города Камишли попытались заблокировать отвод американских солдат из региона. Жители закидали помидорами машины американского конвоя.

Турция начала военную операцию против курдов на севере Сирии 9 октября. Анкара считает вооружённые курдские формирования террористами. Вашингтон, напротив, считает курдов своими союзниками в борьбе с "Исламским государством".

17 октября Турция и США договорились о приостановке на 120 часов военной операции Анкары в регионе, чтобы курдские вооружённые формирования смогли покинуть район военных действий. Однако обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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