Суд в Лондоне не стал переносить дату слушаний по экстрадиции Ассанжа

Вестминстерский суд Лондона отклонил прошение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о переносе рассмотрения его дела об экстрадиции в США. Слушания назначены на конец февраля. Адвокаты просили отсрочку на три месяца.

На сегодняшнем заседании суда Ассанж присутствовал лично. Основатель WikiLeaks в своём выступлении отметил, что рассмотрение его дела является несправедливым. Ассанж сказал, что США имеют неограниченные ресурсы для подготовки к процессу, в то время как у него нет постоянного доступа к адвокатам и документам.

Во время заседания у стен суда проходила акция сторонников Ассанжа. Они требования освобождения основатель WikiLeaks.

Ассанж в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи в Швецию, где он подозревается в изнасиловании. В апреле эквадорские власти лишили Ассанжа убежища и выдали его британским властям. Сейчас он находится в тюрьме в Лондоне.

США требуют экстрадировать Ассанжа по целому ряду обвинений, связанных с незаконным получением и публикацией секретных документов Пентагона. В Соединённых Штатах Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.

В Швеции также возобновили дело против Ассанжа и заявили, что будут добиваться его выдачи. Шведская прокуратура возобновила расследование об изнасиловании.

Адвокат Ассанжа на сегодняшнем заседании также обвинил США в незаконной слежке за своим клиентом в посольстве Эквадора.

В конце мая представитель ООН по противодействию пыткам Нильс Мельцер заявил, что Ассанж страдает от психологических пыток. По мнению Мельцера, у основателя WikiLeaks заметна глубокая тревога и ощущение угрозы со стороны всех окружающих его людей.

В середине октября представитель ООН сообщил, что передал свои заключения о давлении на Ассанжа США, Эквадору, Великобритании и Швеции. Однако, по словам Мельцера, власти этих стран не расследуют сообщения о пытках.