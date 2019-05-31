Представитель ООН: психическое состояние Ассанжа вызывает опасения

У основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа наблюдаются симптомы страданий от психологических пыток, утверждает специальный докладчик ООН по противодействию пыткам и жестокому обращению Нильс Мельцер. Он навестил австралийца в британской тюрьме, сообщает газета The Guardian.

По словам представителя ООН, на физическом уровне у Ассанжа наблюдаются лишь небольшие проблемы со здоровьем, и администрация тюрьмы оказывает ему необходимую помощь. Однако много вопросов вызывает психологическое состояние основателя WikiLeaks, считает Мельцер.

По мнению представителя ООН, у Ассанжа заметна глубокая тревога и ощущение угрозы со стороны всех окружающих его людей. Мельцер рассказал, что во время встречи Ассанж отдавал себе отчет о том, с кем он разговаривает, но был полностью погружен в свои мысли, из-за чего сложно было с ним вести общение.

С учетом угрозы пожизненного заключения за шпионаж, которое может ждать Ассанжа в США, Великобритании не следует его экстрадировать в эту страну, заявил представитель ООН.

Как пишет Guardian, ожидается, что в пятницу он официально представит свои заключения британскому правительству.