Представитель ООН: психическое состояние Ассанжа вызывает опасения

У основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа наблюдаются симптомы страданий от психологических пыток, утверждает специальный докладчик ООН по противодействию пыткам и жестокому обращению Нильс Мельцер. Он навестил австралийца в британской тюрьме, сообщает газета The Guardian.
По словам представителя ООН, на физическом уровне у Ассанжа наблюдаются лишь небольшие проблемы со здоровьем, и администрация тюрьмы оказывает ему необходимую помощь. Однако много вопросов вызывает психологическое состояние основателя WikiLeaks, считает Мельцер.
По мнению представителя ООН, у Ассанжа заметна глубокая тревога и ощущение угрозы со стороны всех окружающих его людей. Мельцер рассказал, что во время встречи Ассанж отдавал себе отчет о том, с кем он разговаривает, но был полностью погружен в свои мысли, из-за чего сложно было с ним вести общение.
С учетом угрозы пожизненного заключения за шпионаж, которое может ждать Ассанжа в США, Великобритании не следует его экстрадировать в эту страну, заявил представитель ООН.
Как пишет Guardian, ожидается, что в пятницу он официально представит свои заключения британскому правительству.
- Ассанж в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи в Швецию, где он подозревается в изнасиловании. В апреле этого года эквадорские власти лишили Ассанжа убежища и выдали его британским властям. Сейчас он отбывает в британской тюрьме срок 50 недель за нарушение условий освобождения под залог.
- США требуют экстрадировать Ассанжа по целому ряду обвинений, связанных с незаконным получением доступа к секретным документам. Основатель WikiLeaks всегда заявлял, что опасается именно экстрадиции в Соединённые Штаты.
- В Швеции также возобновили дело против Ассанжа и заявили, что будут добиваться его выдачи.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.