Матери умершего от пыток присудили в 10 раз меньше, чем она требовала

Магасский районный суд Ингушетии взыскал с МВД республики 1,5 миллиона рублей в пользу 78-летней Лемки Долиевой, сын которой, Магомед Долиев, умер после пыток в здании местного Центра по противодействию экстремизму.

В качестве компенсации морального вреда мать умершего требовала в десять раз больше – 15 миллионов рублей. Адвокат пострадавшей Андрей Сабинин заявил, что она будет обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

В июле 2016 года сотрудники МВД Ингушетии несколько часов пытали Магомеда Долиева и его супругу Марем. Их требовали признаться в причастности к ограблению банка. В результате пыток Долиев скончался. Позже следствие выявило множество эпизодов пыток в отношении других задержанных.

По уголовному делу о превышении должностных полномочий были задержаны шесть сотрудников ингушского Центра "Э", в том числе и его глава Тимур Хамхоев.

В июле 2018 года полицейских приговорили к различным срокам – от 3 лет условно до 10 лет лишения свободы. На сегодняшний день суд условно-досрочно освободил одного из обвиняемых – оперативника ФСБ Мустафу Цороева. Он обвинялся в избиении задержанного, похищении у него паспорта и вымогательстве.