В Нальчике сотрудникам Центра "Э" вынесли приговор за пытки

Гарнизонный военный суд в Нальчике в пятницу вынес приговоры по делу о пытках в центре по противодействию экстремизму МВД Ингушетии. Бывший глава Центра "Э" Тимур Хамхоев получил 7 лет колонии общего режима. Вместе с ним осудили шестерых его коллег и подчиненных, сообщает правозащитная организация "Зона права".

Самый большой срок – в 10 лет строгого режима – суд назначил оперативному сотруднику Алихану Бекову, которого помимо превышения полномочий обвинили в убийстве Магомеда Долиева, скончавшегося от пыток.

Среди осужденных есть и сотрудник Федеральной службы безопасности. Мустафу Цороева обвиняли в применении насилия, вымогательстве и хищении паспорта, и приговорили к пяти годам лишения свободы.

Оперативные сотрудники центра "Э" Иса Аспиев, Андрей Безносюк, а также начальник Сунженского РОВД Магомед Беков получили от трех до шести лет. Заместителя Хамхоева Сергея Хандогина осудили условно на три года.

Семерых бывших сотрудников полиции республики Ингушетия обвиняли в превышении должностных полномочий, разбойном нападении и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По данным следствия, одним из эпизодов преступной деятельности обвиняемых стали пытки супругов Марем и Магомеда Долиевых. Применяя электрический ток, полицейские заставляли их сознаться в преступлении. В результате пыток Долиев скончался.

На суде Тимур Хамхоев угрожал адвокату потерпевших Андрею Сабинину, обещая "достать его и за решеткой".