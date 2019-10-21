В Басманном суде Москвы слушатели приковали себя наручниками

В Басманном суде, где проходило заседание по продлению ареста обвиняемому по "московскому делу" Никите Чирцову, трое активистов, пришедших на слушание, приковали себя наручниками. В данный момент они задержаны, на них составляют протоколы о неисполнении распоряжения судебного пристава. Самому Чирцову продлили арест на три месяца.
Издание "МБХ-Медиа" сообщает имена двоих из задержанных: это Дмитрий Посицельский и Матвей Заславский. Сообщается, что они принесли с собой наручники заранее, однако приставы смогли быстро подобрать ключи к ним, а после заявили, что раз ключи подошли, то активисты украли эти наручники у них.
Спустя несколько минут в суде задержали ещё трёх человек – за скандирование "свободу Никите Чирцову!". Один из задержанных – свидетель по "московскому делу" Дэнни Кулинич.
Никиту Чирцова обвиняют в применении неопасного насилия к представителю власти на акции оппозиции в центре Москвы. По версии следствия, он толкнул полицейского в грудь. Чирцов был задержан в Минске 28 августа по запросу России. Спустя двое суток он был выслан из Белоруссии, но по прилёту его не стали задерживать, арестовав лишь спустя ещё два дня.
- Так называемое "московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. В общей сложности были арестованы более 20 человек. Впоследствии обвинение в беспорядках было снято с подавляющего большинства арестованных, а с шестерых человек были сняты все обвинения.
- Вместе с тем к различным срокам заключения по статье о нападении на полицейских были приговорены Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Евгений Коваленко и Данила Беглец. Павел Устинов получил условный срок.
- Под следствием по "московскому делу" остаются 11 человек. Семеро из них находятся в СИЗО, трое – под домашним арестом. Айдар Губайдулин находился под подпиской о невыезде, но покинул Россию.
- Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило, и считают большинство уголовных дел сфабрикованными.
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