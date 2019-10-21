В Басманном суде Москвы слушатели приковали себя наручниками

В Басманном суде, где проходило заседание по продлению ареста обвиняемому по "московскому делу" Никите Чирцову, трое активистов, пришедших на слушание, приковали себя наручниками. В данный момент они задержаны, на них составляют протоколы о неисполнении распоряжения судебного пристава. Самому Чирцову продлили арест на три месяца.

Издание "МБХ-Медиа" сообщает имена двоих из задержанных: это Дмитрий Посицельский и Матвей Заславский. Сообщается, что они принесли с собой наручники заранее, однако приставы смогли быстро подобрать ключи к ним, а после заявили, что раз ключи подошли, то активисты украли эти наручники у них.

Спустя несколько минут в суде задержали ещё трёх человек – за скандирование "свободу Никите Чирцову!". Один из задержанных – свидетель по "московскому делу" Дэнни Кулинич.

Никиту Чирцова обвиняют в применении неопасного насилия к представителю власти на акции оппозиции в центре Москвы. По версии следствия, он толкнул полицейского в грудь. Чирцов был задержан в Минске 28 августа по запросу России. Спустя двое суток он был выслан из Белоруссии, но по прилёту его не стали задерживать, арестовав лишь спустя ещё два дня.