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Нетаньяху доложил президенту, что не может сформировать правительство

Биньямин Нетаньяху

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал президента Реувена Ривлина, что не может сформировать правительство и возвращает президенту мандат главы правительства.

В видео, размещённом в понедельник в фейсбуке, Нетаньяху заявил:

"С момента получения мандата на формирование правительства я неустанно работал над созданием широкого правительства национального единства. Именно этого хочет народ".

Премьер-министр, однако, признал, что его попытки пригласить Бенни Ганца к переговорному столу и не допустить новых выборов оказались неудачными. По словам Нетаньяху, лидер партии Кахоль-Лаван "раз за разом отвечал отказом".

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