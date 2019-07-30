Пугающий Путин. Предвыборный скандал в Израиле

В воскресенье 28 июля на одном из самых известных зданий Тель-Авива – "Доме Жаботинского" – появился огромный баннер высотой с десять этажей, на котором были изображены Биньямин Нетаньяху и российский президент Владимир Путин. Фотография сопровождалась фамилией израильского премьер-министра и надписью "другая лига", выполненными фирменным шрифтом предвыборной кампании партии Нетаньяху "Ликуд". "Ликуд" и Нетаньяху готовятся к внеочередным выборам в израильский парламент, назначенным на 17 сентября, но предвыборный плакат с Путиным вызвал в израильском обществе неоднозначную реакцию и может стоить премьеру нескольких мандатов, считает эксперт, с которым побеседовало Радио Свобода.

Вслед за Путиным на других стенах здания, где находится штаб-квартира партии "Ликуд", в тот же день появились такие же огромные баннеры, на которых Биньямин Нетаньяху изображен вместе с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Плакат с Нетаньяху и Трампом, сопровождённый тем же лозунгом "другая лига", уже использовался израильским премьером весной, накануне предыдущих, тоже внеочередных выборов в Кнессет. После них партия Нетаньяху не смогла договориться с партией "Наш дом Израиль" (НДИ) бывшего министра обороны страны Авигдора Либермана о формировании коалиции – из-за разногласий о возможных уступках представителям религиозной общины страны. В результате впервые в истории Израиля были назначены вторые внеочередные выборы подряд.

Гигантские баннеры с Путиным, Трампом и Моди в центре Тель-Авива – съемка с дрона:

Несмотря на то, что баннер с Путиным, суд по всему, не был адресован русскоговорящей аудитории (в Израиле насчитывается почти 1,5 миллиона таких граждан), возмущение он вызвал в первую очередь в русскоязычной среде. Перед выборами "Ликуд" пытается получить поддержку "русской улицы" (к которой причисляют выходцев из Украины и других стран бывшего СССР), в первую очередь переманив сторонников у традиционной "русской партии" – "НДИ". Огромная реклама на "Доме Жаботинского", возможно, сработает против планов действующего премьер-министра, который на днях побил рекорд Давида Бен-Гуриона по длительности пребывания у власти.

Ради выборов сын Биньямина Нетаньяху Яир даже освоил русский язык: он написал на нем твит с призывом к выходцам из Советского Союза переходить из партии Авигдора Либермана в "Ликуд":

После первых фотографий баннера с Путиным в интернете стали появляться посты и твиты с недовольством идеей "Ликуда" и Нетаньяху использовать в предвыборной борьбе образ российского президента. Издания левой части политического спектра, традиционно критично настроенные по отношению к "Ликуду" и Нетаньяху, выпустили заметки об этой истории, напомнив о российской агрессии в Украине и нарушениях прав человека в России. Вечером в воскресенье у штаб-квартиры "Ликуда" состоялась спонтанная акция протеста представителей русскоязычной общины Израиля, которые сочли баннер неуместным – особенно после субботних событий в Москве, где полиция жестко разогнала акцию с требованием зарегистрировать независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

"Для них кагэбэшник, висящий на главном здании правящей партии, это в некотором роде оскорбление"

"Всю субботу мы с друзьями наблюдали, как наших друзей избивает ОМОН в Москве, все были в шоке", – говорит в интервью Радио Свобода Роман Гольдштейн, один из организаторов акции. – Утром в воскресенье запустилась предвыборная кампания Нетаньяху и началась она с того, что на здании "Ликуда" вывесили баннер с Путиным. Надписью "другая лига" Нетаньяху хочет показать, что он в другом статусе, что он умеет говорить и договариваться с разными мировыми лидерами. Однако, для русскоязычного сообщества это выглядело совсем не так: молодежь, которая приехала в Израиль с последней, "путинской" алиёй, была взбешена, потому что за 10 часов до этого наблюдала страшные кадры из центра Москвы.

Кроме того, среди русскоязычных израильтян много выходцев из Украины, для которых этот плакат является оскорбительным. Кроме этого, есть еще пожилые люди, которые переехали сюда и прекрасно помнят, как КГБ не пускало их в Израиль. Для них кагэбэшник, висящий на главном здании правящей партии, это тоже в некотором роде оскорбление. На соседнем баннере Нетаньяху изображен рядом с Трампом, но в отличие от Трампа, каким бы он ни был, Путин не является демократически избранным лидером, он удерживает власть силой, и все в Израиле прекрасно об этом знают".

Изображение Владимира Путина на предвыборных плакатах и бигбордах уже не первый раз становится причиной скандала. В апреле 2010 года образ российского президента решил использовать в своей кампании тогдашний президент Украины Петр Порошенко. Плакаты с фото Порошенко и Путина и надписью "21 апреля. Решающий выбор!" появились на улицах украинских городов 9 апреля, но уже спустя несколько дней после возмущения украинцев в соцсетях их начали заклеивать.

Биньямин Нетаньяху не раз подчеркивал, что его частые встречи с Владимиром Путиным направлены исключительно на реализацию интересов Израиля в регионе – например, на координацию действий с российскими военными в Сирии, где Израиль время от времени наносит удары по инфраструктуре шиитской проиранской группировки "Хезболла" и самого Ирана. Этому сотрудничеству, как показало время, не мешают ни происходящие в результате таких ударов инциденты (такие, как крушение российского Ил-20 при попытке сирийских ПВО отразить ракетную атаку Израиля), ни регулярные визиты в Москву на переговоры представителей группировки "ХАМАС". Нетаньяху был одним из немногих мировых лидеров, посетивших празднование Дня победы в Москве в 2018 году, Владимир Путин, в свою очередь, по приглашению израильского премьера незадолго до выборов в Кнессет должен приехать в Израиль, чтобы открыть в Иерусалиме мемориал память жертв блокады Ленинграда.

"Думаю, из-за этой рекламы он потерял минимум два мандата"

Житель Тель-Авива Марк Новиков, автор посвященного израильской общественно-политической жизни телеграм-канала "Дежурный по Израилю", отмечает в разговоре с Радио Свобода: многих русскоязычных жителей страны реклама "Ликуда" с Путиным смутила именно тем, что она иллюстрирует собой переход Нетаньяху от сугубо "деловых" отношений с Путиным к отношениям, которые условно можно назвать "дружескими", в рамках своего рода "элитного клуба" глав государств.

В сознании среднего избирателя Нетаньяху Владимир Путин – человек с сильной волей, железным кулаком

– Этот плакат рассчитан на целевую аудиторию "Ликуда", непосредственно в "русскую улицу" его создатели не целились. Её негативная реакция – это издержки рекламной кампании. Если посмотреть на эту кампанию и этот плакат с точки зрения среднего избирателя Биньямина Нетаньяху, то все становится понятным. В его сознании Владимир Путин – человек с сильной волей, железным кулаком, который решает вопросы. В Израиле можно услышать такие разговоры: "А вот Путин сделал бы так, Путин сделал бы эдак", – если говорить про усредненную правую аудиторию. При этом есть левая часть электората, которая традиционно не голосует за Нетаньяху и его партию, и которых это, конечно же, такая кампания и такие параллели, появление в предвыборном дискурсе Владимира Путина не могут не раздражать.

– На другом баннере на этом же здании Нетаньяху изображен с президентом США Дональдом Трампом. Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, перенес туда посольство США, сделал заявление о признании израильской территорией Голанских высот. А что сделал для Израиля Путин?

– Эта предвыборная кампания Нетаньяху – даже не про то, что сделали Трамп или Путин для Израиля. Она про то, что Биньямин Нетаньяху, будучи лидером очень маленькой страны на Ближнем Востоке, вхож в некий клуб очень высоких и влиятельных лидеров, которые определяют, с точки зрения авторов кампании, повестку международной политики в мире. Это ставит его на один уровень с Моди, который возглавляет миллиардную страну, с Трампом, который возглавляет самую сильную экономику и армию мира. И в этот ряд поставили Путина, который, с точки зрения Нетаньяху, имеет влияние на процессы на Ближнем Востоке. С другой стороны, что, действительно, сделал Путин? В сознании многих израильтян прямая коммуникация или дружеские отношения, как у нас тут говорят, между Нетаньяху и Путиным, помогли предотвратить войну с "Хезболлой" в Сирии, которая назревала буквально два года назад. Эти отношения помогли выдавить "Хезболлу" обратно из Сирии в Ливан. Более того, они помогли наладить диалог со многими шиитскими группировками. Россия, по мнению этой части израильского электората, берет на себя переговорные функции, но это процесс, о котором, на самом деле, никто ничего толком не знает, потому что он происходит за закрытыми дверями. Это во многом набор мифологем.

​– Получается, что баннер с Путиным – хороший ход?

– Не совсем, потому что русскоязычный фактор только кажется небольшим, но, на самом деле, это очень серьезный электоральный фактор. Русскоязычные израильтяне – это около полутора миллионов человек. Для страны с населением чуть больше 8 миллионов это существенно. На последних выборах, на которых партия Нетаньяху одержала победу, за него проголосовали примерно 150 тысяч русскоязычных израильтян, это дало "Ликуду" примерно 5 мандатов. Обращаясь с таким посылом, как в этом баннере, к своему основному "ядерному" электорату, Нетаньяху рискует потерять часть электората русскоязычного. Почти половина русскоязычных репатриантов – это выходцы из Украины. В Израиле было несколько социологических исследований, которые сходятся в одном: большинство этих украинских репатриантов, конечно, негативно относятся к Владимиру Путину. Есть репатрианты из Грузии и России, которые тоже очень критически относятся к Путину и к его образу. В частности, если посмотреть на результаты выборов в российский парламент по одномандатным округам на территории Израиля, треть людей, которые имеют и российское, и израильское гражданство, проголосовали за партию "Яблоко". Это говорит об отношении русскоязычных израильтян к действующей российской власти и ее основному представителю. По моим оценкам, на "русской улице" скандальный плакат может стоить "Ликуду" и Нетаньяху до двух мандатов из тех пяти, которые ему принесли русскоязычные избиратели на весенних выборах. Хотя у Нетаньяху есть козырь в рукаве: вроде бы он и его представители ведут переговоры с украинским правительством о признании пенсий – это чувствительный вопрос для старшего поколения. Когда человек имеет два гражданства, он будет иметь право получать пенсию в двух странах. Это принципиально, это может сыграть роль. Но даже эти пенсии только частично смогут решить этот вопрос. Я думаю, из-за этой рекламы он потерял минимум два мандата, и сможет ли он компенсировать это прибавкой в рядах своего "ядерного" электората, я не уверен.

– Вы говорите про "русскую улицу". Виднейшим ее представителем в израильской политике является лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман, из-за несогласия которого с Нетаньяху и случились вторые подряд досрочные выборы в Кнессет. Каково сейчас соотношение сил? Получит ли что-то Либерман от этих новых выборов? Каковы позиции "Ликуда" и Нетаньяху?

– Действительно, согласно статистике, каждый третий русскоязычный израильтянин, приходящий на выборы, голосует за Авигдора Либермана и за его партию "Наш дом Израиль". Я думаю, что на этих выборах расклад некоторым образом изменится в пользу Либермана и за него проголосуют не эти 33-34%, а, возможно, даже 40% русскоязычных израильтян, пришедших на выборы. Но тут нужно делать поправку на то, что условная русскоязычная община менее вовлечена в политический процесс. Они ходят на выборы менее активно, чем люди в среднем по стране. Действительно, политический кризис, который случился у нас в мае-июне этого года, привел к повторным досрочным выборам. Основной причиной этого было нежелание Либермана сидеть в одном правительстве с ультрарелигиозными партиями и нежелание этих партий принять его условия. Сейчас можно констатировать рост его рейтинга практически в два раза, согласно израильским усредненным опросам. Предвыборный расклад сил таков: есть условный "правый блок" во главе с Нетаньяху – это "Ликуд" и так называемые малые партии правого блока. Есть "левый блок" во главе с партией "Кахоль Лаван", Бени Генцем и Яиром Лапидом, и присоединившиеся к нему партии левого спектра. Внутри этих блоков пока нет никакого драматического изменения соотношения голосов (на выборах в апреле непосредственно "Ликуд" и "Кахоль Лаван" без учета мандатов своих союзников получили по 35 мест в парламенте, – прим. РС). Малые партии начинают потихоньку "откусывать" голоса с правой стороны у "Ликуда" и с левой – у "Кахоль Лаван". Партия Либермана еще не решила, к какому блоку отнести себя на этом фоне, и пока ее поддержка растет.

Как пишет издание newsru.co.il, партия "Ликуд" официально отреагировала на возмущение ее предвыборной рекламой, прислав в редакцию фотографии таких же баннеров с Трампом и Моди – это произошло в воскресенье днем и было связано с тем, что многие из критиковавших баннер с Путиным живут не в Тель-Авиве и не видели, что он соседствует с двумя другими. Как пишет издание, неофициально источники в партии Нетаньяху заявили журналистам, что "в дальнейшем партия намерена напомнить о контактах премьер-министра и с другими мировыми лидерами".