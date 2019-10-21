Кировчанин заявил 43 места для митинга – ему не согласовали ни одно

Администрация города Киров отказалась согласовать акцию памяти жертв политических репрессий, несмотря на то, что заявитель предложил 43 варианта места её проведения.

Активист Вадим Ананьин подал в администрацию уведомление на 30 октября. В нём он предложил 13 маршрутов для шествия и 30 площадок для проведения стационарного митинга – в том случае, если в городе в этот день будут проходить массовые мероприятия в виде автопробегов или велопарадов. При этом Ананьин заявил совсем небольшое число участников – 100 человек.

Тем не менее, в администрации ответили, что ни одно из заявленных мест не подходит для проведения акции, а предлагать альтернативные варианты власти "вправе, но не обязаны".

Ранее согласовать акцию памяти жертв политических репрессий отказались власти Тюмени. В заявке их не устроило отсутствие "почасового плана" мероприятия.

Кроме того, шествие, посвящённое жертвам сталинского террора, трижды не согласовала мэрия Москвы.