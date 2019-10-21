Татьяна Морщакова заявила о выходе из Совета по правам человека

Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава Совета по правам человека и отправила его в общую рассылку СПЧ.



Ранее Морщакова выступала против отставки с поста председателя совета Михаила Федотова, руководившего СПЧ с 2010 года. Она не поддержала решение сместить его из-за достижения предельного возраста нахождения на госслужбе. "70 лет – это не препятствие осуществлению его деятельности по существу", – говорила она.

Уходящая из совета Татьяна Морщакова с 1991 по 1995 год была судьей Конституционного суда, в 1995 году она стала заместителем председателя КС и оставалась на этом посту до 2002 года. Она участвовала в разработке проекта российской Конституции и судебной реформы, законов о статусе судей и обжаловании решений органов государственной власти.