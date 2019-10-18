"И настанет гармония". Михаила Федотова заменят во главе СПЧ?

Члены Совета по правам человека при президенте России собирают подписи под коллективным обращением к Владимиру Путину с просьбой оставить Михаила Федотова на должности главы организации. В четверг в СМИ появилась информация, что вскоре Федотова снимут из-за достижения предельного возраста пребывания на государственной службе и заменят на нынешнего главу Общественной палаты России Валерия Фадеева.

Известный ещё в советские времена правозащитник и сторонник "десталинизации" Михаил Федотов возглавил президентский Совет по правам человека в 2010 году. Формальное основание для его отставки существует – этой осенью Михаилу Федотову исполнилось 70 лет, а это предельный возраст для государственного служащего.

Члены СПЧ составили коллективное обращение на имя Владимира Путина с просьбой принять во внимание личные заслуги Михаила Федотова и его непререкаемый авторитет и продлить срок его полномочий на время работы Совета в нынешнем составе, то есть до 2024 года.

Впрочем, особой надежды на отклик со стороны главы государства правозащитники не испытывают. В СМИ появились слухи, что на место Федотова уже претендует нынешний глава Общественной палаты Валерий Фадеев. Он известен тем, что работал ведущим на Первом канале, был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 года, а также является членом высшего совета партии "Единая Россия" и членом центрального совета "Общероссийского народного фронта".

Член СПЧ Илья Шаблинский рассказал в интервью Радио Свобода, почему важно сохранить Михаила Федотова во главе совета:

– Все эти 10 лет Михаил Федотов выполнял очень сложную задачу. Он находился, по сути дела, внутри кремлевской администрации, и при этом совет под его руководством должен был критиковать действия различных государственных структур и должностных лиц. Для этого нужно было обладать редким дипломатическим даром. Но в чем был смысл его статуса? В том, что письма, подписанные им как председателем совета и советником президента, в ряде случаев (не всякий раз) оказывали эффект. Я в этом не раз убеждался. Вспомним шахтеров из города Гуково под Ростовом. Шахты закрыли, и государство осталось им должно 400 миллионов рублей. Мы писали письма, дергали губернатора, дергали министра, встречались с этими людьми. Следили за тем, чтобы им приходили деньги.

Федотов нам всегда говорил: "Ребята, вы должны использовать свой статус. Приносите пользу людям"



Другой пример – профессор Кубанского университета Михаил Савва, на которого взъелась ФСБ. Они бы его замучили, если бы СПЧ не поднял крик. Мы ездили в лагерь к девушкам из Pussy Riot. Нас пустили туда, потому что мы были из СПЧ. Нам разрешили с ними встречаться. Я смог рассказать о том, что творится в колонии, потому что я был членом СПЧ, я использовал этот статус. И Федотов нам всегда говорил: "Ребята, вы должны использовать свой статус. Приносите пользу людям". У этого правозащитного органа был государственный авторитет, с ним считались чиновники на местах. В этом был смысл. Федотов сделал всё, что мог. Да, это был очень узкий коридор возможностей, но он пытался и в этом коридоре что-то сделать. И каждый из нас пытался.

– Как вы относитесь к возможному назначению Валерия Фадеева главой СПЧ?

– Работа в Совете по правам человека в значительной мере связана с критикой различных государственных органов и конкретных лиц, подчас жесткой критикой. Вообще, нас никто не ограничивал. Мы говорим то, что думаем. Совет должен подчас занимать жесткую непримиримую позицию по отношению к действиям государства. В этом суть правозащиты. Мы защищаем граждан от действий государства. Я не помню, чтобы Фадеев чем-то подобным занимался, чтобы он когда-нибудь критиковал государство. Я помню, что он выступал на Первом канале. А правозащитная деятельность у меня с ним вообще никак не ассоциируется, – говорит Илья Шаблинский.

Член СПЧ правозащитник Игорь Каляпин подчеркнул в интервью Радио Свобода, что закон не обязывает увольнять чиновника по достижении 70-летнего возраста, однако это может стать формальным основанием для его отставки. По мнению Игоря Каляпина, Михаила Федотова решили заменить из-за того, что публичные заявления совета стали раздражать российские власти.

Со стороны Общественной палаты никаких правозащитных комментариев не озвучивается

– Так уж получилось, что СПЧ последнее время, может быть, не делал каких-то больших дел, не готовил известных законопроектов и так далее. Минюст особо не прислушивался к рекомендациям СПЧ. Но что у совета получалось, так это достаточно оперативно, живо комментировать новые предложения властей. На мой взгляд, публичная деятельность совету удавалась, и она была достаточно правозащитной. Совет выступал с очень правильных, прогрессивных позиций. Я думаю, что именно это кого-то очень сильно раздражало. Правозащитная публичность могла привести к тому, что Федотова решили заменить. Важен тот месседж, что руководителя СПЧ заменяют на руководителя Общественной палаты, который у нас борозды не портит, что называется. Со стороны Общественной палаты никаких правозащитных комментариев не озвучивается. СПЧ не всегда удавалось повлиять на новые законы, убедить Минюст или ФСИН в том, что какую-то норму не стоит принимать, но мы всегда своевременно свои позиции высказывали. Я думаю, что именно эту функцию и планируют отрегулировать.

– Вы сказали, что считаете бессмысленной петицию в поддержку Федотова. Почему? Потому что всё уже решено?



– Да, насколько я знаю, всё уже решено. В совете большинство людей просто решило высказать свое мнение по этому поводу. Ну, и высказали. Это будет очередной публичный комментарий. К сожалению, он еще и с просительными интонациями, что мне, честно говоря, не очень нравится. Нас и не с просительными интонациями не больно слушали, а уж сейчас-то, боюсь, все будет сделано ровно наоборот, – сетует Игорь Каляпин.

Правозащитник Сергей Шаров-Делоне считает, что смена главы СПЧ никак не отразится на эффективности этой структуры, поскольку, по его мнению, в последние годы она и так была минимальной. Но рокировку Федотова на Фадеева следует в первую очередь расценивать как сигнал для гражданского общества:

Человека с правозащитным прошлым заменяют на, безусловно, системную фигуру



– Совет по правам человека при президенте стал совершенно бессмысленной структурой. Хотя отдельные люди, пользуясь корочкой члена СПЧ, действительно пытаются что-то делать. Но в целом это структура неработающая, во многом декоративная, и кто стоит у нее во главе, по большому счету неважно. Другое дело, что замена Федотова на Фадеева – это такой месседж обществу. Человека с правозащитным прошлым заменяют на, безусловно, лояльную, безусловно, системную фигуру. Думаю, что ничего не изменится, вряд ли СПЧ может стать вредной структурой, потому что и без него хватает тех, кто работает во вред.

– А не потеряют ли с приходом Фадеева эффективность и отдельные члены СПЧ?

– Я думаю, что нет. Но я не исключаю, что в следующем составе совета таких людей не останется. Как это происходит в большинстве случаев с общественными наблюдательными комиссиями, которые вначале в большой степени были правозащитными, а сейчас почти всех правозащитников оттуда выгнала власть. Возможно, в этом и есть смысл рокировки: заменить председателя на еще более лояльного, с тем чтобы следующий состав СПЧ был бы уж совсем никаким, – полагает правозащитник Сергей Шаров-Делоне.

Его коллега, председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов опасается, что с приходом Фадеева СПЧ станет "эффективным" в нежелательном ключе:

­– Если считать эффективностью изменение государственной политики, изменения в нормативных актах или, наоборот, отказ от проведения нового законопроекта, то Совет по правам человека все последние годы не был эффективным механизмом. Рекомендации, заявления, экспертизы, осуществляемые в рамках деятельности СПЧ, к конкретным практическим результатам не приводили. Конечно, с СПЧ в Администрации президента считаются, и в какой-то степени он является неким украшением, но не реальным органом. С другой стороны, в условиях ужесточающегося авторитаризма СПЧ играл определенную важную роль, которая заключалась в мобилизации общественного мнения, в обозначении наиболее проблемных и серьезных задач, которые должно решать гражданское общество, в описании наиболее болезненных точек нарушения прав человека, которые происходят у нас в стране. Это, безусловно, полезная для общества роль.

– Правильно ли я понимаю, что с заменой Федотова на Фадеева совет может лишиться и этой общественно полезной роли?



– Безусловно. Зная Фадеева, его взгляды, его деятельность, можно понять, что его отношение к правам человека в России идет в полное противоречие с тем, как их понимает основная часть совета и лично Михаил Федотов. Вспомните, когда СПЧ представил список эффективных правозащитников в качестве кандидатов в члены ОНК, Общественная палата, в которой секретарь Фадеев, все их зарубила. С другой стороны, в смысле воздействия на органы государственной власти СПЧ с приходом Фадеева может стать значительно более эффективной структурой. Когда СПЧ под руководством Фадеева начнет выступать с какими-нибудь инициативами ужесточения государственной политики, тогда в аппарате президента, вполне возможно, начнут прислушиваться к Совету по правам человека и настанет гармония.

– Только защищать совет будет права какого конкретного человека…

– Либо права конкретных людей, например, чиновников и силовиков. Их просто необходимо защищать от новых нападок общества, принимать новые законы, которые будут наказывать за непозволительную критику высших должностных лиц и так далее. Если Фадеев возглавит СПЧ, то всего этого можно ожидать, – заключает Олег Орлов.