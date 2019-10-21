"Гринпис России" предупредил о радиационном загрязнении у станции "Москворечье"

В понедельник, 21 октября, на сайте организации "Гринпис России" опубликовано сообщение о радиоактивном загрязнении участка земли в районе железнодорожной станции Москворечье.

9 октября сотрудники "Гринпис" зафиксировали превышение допустимого уровня радиационного загрязнения земли на склоне между Московским заводом полиметаллов и железнодорожной станцией Москворечье, где должна появиться Юго-Восточная хорда, говорится в публикации.

Всего на поверхности земли было обнаружено пять очагов радиоактивного загрязнения, у которых приборы фиксировали мощность дозы гамма-излучения больше 1 микрозиверта в час — в 5-8 раз выше естественного фона, отмечается на сайте "Гринпис России". Измерения в пробуренных скважинах показали, что на глубине 0,5 метров наблюдаются большие значения, чем на поверхности.

Специалисты "Гринпис" предупреждают, что при строительных работах загрязнённый грунт может оказаться на поверхности. Тогда радиоактивная пыль оказаться разнесённой на значительные расстояния. У вдохнувших её людей возрастёт риск онкологических заболеваний.