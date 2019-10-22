Новый глава СПЧ осудил проведение несогласованных акций протеста

Новый глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил, что не намерен отказываться от защиты политических свобод граждан, но осуждает проведение несогласованных шествий и митингов.
В интервью газете "Известия" Фадеев назвал летние митинги в Москве с требованием допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов незаконными .
"Я понимаю реакцию властей на проведение незаконных митингов. Подобная реакция часто встречается и в других странах, ничего удивительного тут нет", — заявил Фадеев. Акции 27 июля и 3 августа в Москве были жёстко разогнаны полицией, которая задержала более двух тысяч человек.
В 2017 году в интервью "РИА Новости" Фадеев уже говорил , что несанкционированные акции должны пресекаться и, что он не видел реальных запретов властями митингов в России. Полиция же, по его словам, "у нас действует предельно нежно".
В интервью "Коммерсанту" Фадеев сказал, что основное направление деятельности СПЧ будут давать его члены и что в ближайшее время он не планирует делать "резких движений". Он также отметил, что считает защиту социальных прав не менее важным, чем отстаивание политических свобод. По поводу критики правозащитников в свой адрес в связи с назначением Фадеев сказал :"Я же не червонец, чтобы всем нравиться".
По мнению нового главы СПЧ, демократия – это консультации по разным вопросам. Однако на вопрос журналиста "Коммерсанта", почему власть игнорирует позицию Алексея Навального и его сторонников по проблемам развития страны, не допуская к выборам и на телеканалы, Фадеев ответил, что Навальный "бесконечно обличает власти, правящую партию, президента" и не хочет ничего обсуждать.
- На пост главы Совета по правам человека при президенте России Влерий Фадеев был назначен накануне. До этого в разные годы он был редактором журнала "Эксперт", а также работал ведущим программы "Время" на Первом канале и возглавлял Общественную палату. Вместе с назначением Фадеева Владимир Путин исключил из СПЧ политолога Екатерину Шульман, главу международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, а также профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского. При этом в состав СПЧ вошел бывший главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого в конце августа освободили из СИЗО в Киеве в результате обмена заключёнными между Россией и Украиной.
- По словам Шаблинского, он предполагал исключение, поскольку инициировал заявления, которые раздражали власть, в том числе в связи об отсутствии массовых беспорядков на акции 27 июля в Москве.
- Член СПЧ Тамара Морщакова вчера написала заявление о выходе из состава Совета.
- После акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов на выборы были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении полицейских, которые в СМИ называют "московским делом". Правозащитники утверждают, что участники протестов не совершили ничего, что можно было бы считать массовыми беспорядками.
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