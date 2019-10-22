Донецкие сепаратисты приговорили автора Радио Свобода к 15 годам колонии

Суд в самопровозглашённой "Донецкой народной республике" приговорил к 15 годам колонии строгого режима украинского журналиста Станислава Асеева. Об этом сообщает расположенное на контролируемой сепаратистами территории Донецкое агентство новостей.

Согласно сообщению агентства, приговор был вынесен ещё в августе высшим судом сепаратистов и вступил в законную силу. Журналист обвинён в шпионаже, экстремизме и призывах к нарушению территориальной целостности сепаратистской республики.

Асеев – внештатный автор Украинской службы Радио Свобода. 30-летний журналист был одним из немногих репортёров в Донецке, продолжающим работать в городе после его перехода под контроль сепаратистов. Он был захвачен ими весной 2017 года.

Освобождения Асеева требуют международные организации и представители ведущих мировых медиа. В октябре освободить его призвал на пресс-конференции в Киеве президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай.