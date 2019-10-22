КС начал рассматривать жалобу детей жертв репрессий

Конституционный суд России во вторник, 22 октября, начал рассматривать жалобу реабилитированных жертв политических репрессий, которые считают, что российское законодательство лишило их права на компенсацию отнятого у их родителей жилья.

В Конституционный суд обратились Алиса Мейсснер из Кировской области, Елизавета Михайлова из Владимирской области и Евгения Шашева из Республики Коми. Они родились в высылке или спецпоселении, куда были отправлены их родители в 1930–40-е годы. Заявительницы хотят получить жилье в Москве, где их родители жили до репрессий, но жилищный департамент Москвы им отказывает, ссылаясь на установленные с 2005 года ограничения. Согласно этим ограничениям, для получения жилья в Москве они должны прожить там 10 лет, не владеть другим жильём или не иметь его в пользовании и быть малоимущими.

Заявители считают, что эти ограничения фактически не позволяют детям и родственникам жертв политических репрессий вернуться туда, где их семьи жили до репрессий. Одна из заявительниц, Евгения Шашева, рассказала, что родилась и провела свое детство в бараке, на севере, много лет чувствовала дискриминацию как "дочь врага народа" и сейчас вынуждена жить еще севернее того места, где жил в ссылке её отец. Адвокат заявителей Григорий Вайпан считает, что московские власти, а также власти многих других регионов отказываются от исполнения закона о реабилитации жертв репрессий. По мнению юриста, все ограничения, препятствующие исполнению закона, должны быть признаны неконституционными.

Жалобу ранее поддержал Совет по правам человека при президенте. Об этом говорится в письме совета за подписью его уже бывшего председателя Михаила Федотова (он был отправлен в отставку в понедельник). По мнению Федотова, жильё жертвам репрессий должно предоставляться во внеочередном порядке.

Жалобу ранее также поддержал правозащитный центр "Мемориал".

На открытом заседании в Конституционном суде во вторник выступили, в частности, представители Госдумы и Совета Федерации, которые считают, что нарушения Конституции в действиях московских властей нет, а для первоочередного получения жилья детьми репрессированных надо менять закон.

С такой позицией не согласился представляющий правительство России Михаил Барщевский: он считает, что правительство Москвы не имело права ставить дополнительные условия для реализации права людей на возвращение. Барщевский считает, что сегодняшняя власть ответственна за действия власти предыдущей – то есть обязана устранить негативные последствия “того произвола, беззакония и террора в отношении своего народа, которые творились в 1937, 1938 и последующих годах вплоть до смерти Сталина”.

Ожидается, что постановление Конституционный суд вынесет в течение месяца.