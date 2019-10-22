"Грузины на нас не рассчитывают"

Прошло больше трех месяцев с того момента, как президент России Владимир Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Отношения между двумя странами обострились в июне, после того как в Тбилиси начались протесты против визита российского депутата Сергея Гаврилова, который на заседании межпарламентской ассамблеи православия занял кресло спикера грузинского парламента. Участникам акций протеста, поддержанных оппозицией, удалось добиться отставки председателя парламента. Антироссийские лозунги, которые звучали во время протестов, стали поводом для Москвы заявить, что российским гражданам в Грузии угрожает опасность, и отменить прямые авиарейсы. Несмотря на запрет, туристы из России от отдыха в Грузии отказываться не собираются.