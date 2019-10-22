Последние братья в Европе

Главный разведчик России Сергей Нарышкин публикует в сербской газете статью о том, как две страны (РФ и Сербия) чуть ли не в одиночку противостоят злокозненному Западу. Причем сам Запад им завидует, особенно России с ее "мощью" и "ценностями". Других союзников не осталось? Произведение Сергея Нарышкина обсуждают ученые-историки: Георгий Энгельгардт, Артем Улунян, Никита Петров и Борис Соколов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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