С Тюрина сняли подозрения в организации убийства Вороненкова

Суд в Киеве снял с гражданина России Владимира Тюрина подозрения в заказе убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

Вороненков был убит в Киеве в марте 2017 года. В октябре того же года прокуратура Украины назвала Тюрина подозреваемым и объявила его в розыск.

Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на решение суда и комментарии прокуратуры, суд обратил внимание на полное изменение показаний вдовы Вороненкова, тоже бывшего депутата Думы Марии Максаковой. Она отказалась от утверждений, что за убийством Вороненкова стоял её бывший муж Тюрин.

Кроме того, суд отметил, что Россия не сотрудничает со следствием и никак не ответила на 4 запроса об оказании помощи в расследовании убийства.

Следствие по делу об убийстве Вороненкова продолжается.