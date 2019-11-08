Открыли границу - все побежали. Знакомо?

Сказка! Рай! Волшебшая страна ГДР! Но вот позволили ломануться на Запад - ломанулись. Значит, не рай был? В эфире писатель Леонид Млечин и журналист Штефан Шолль, который ровно сидел в пивном баре Западного Берлина, когда на город вдруг хлынули тучи из ГДР. 30 лет падения Берлинской стены отмечаем в эфире программы "Лицом к событию". Ведущая Елена Рыковцева

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