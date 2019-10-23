Задержанного правозащитника Маякова подозревают в мошенничестве

Задержанного накануне вечером в Москве заместителя председателя "Комитета за гражданские права" Андрея Маякова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила представитель московского управления Следственного комитета Юлия Иванова. По версии следствия , 22 октября Маяков получил 200 тысяч рублей от осуждённого за якобы содействие в пересмотре приговора.

Во вторник вечером в московский офис правозащитной организации "Комитет за гражданские права" пришли полицейские и журналисты телеканалов НТВ и РЕН ТВ. От сотрудников правозащитной организации при этом потребовали покинуть помещение.

Как рассказал ТАСС председатель организации, член Совета по правам человека при президенте России Андрей Бабушкин, до появления сотрудников полиции в офис ворвался неизвестный с пакетом, который утверждал, что должен передать деньги Маякову. "Маяков их не взял, а предложил оформить как пожертвование", - сказал Бабушкин. Он считает случившееся провокацией.