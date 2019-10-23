В Сыктывкаре полиция пришла с обыском к защитнику Шиеса

В Сыктывкаре полиция утром в среду провела обыски у защитника Шиеса Михаила Габова. Об этом корреспонденту сайта Север.Реалии сообщил экоактивист Иван Иванов. С чем связаны обыски пока не известно.

Предположительно, полицейские могли прийти к Габову из-за уголовного дела о побоях, которое в отношении него возбудили в июне 2019 года. Тогда после столкновений с ОМОНом на станции Шиес были задержаны девять человек. Габов якобы распылил перцовый баллончик в сторону охранника свалки.

Строительство полигона на станции Шиес на границе Архангельской области и Республики Коми началось в июле 2018 года. Планируется, что там будут хранить мусор из Москвы и Московской области. Против строительства свалки выступают местные жители. Экоактивисты расценивают это как серьезную экологическую угрозу для всего европейского севера России, а также для скандинавских стран.