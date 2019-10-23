Экономисты считают сомнительными данные Росстата о росте доходов

Резкий рост реальных доходов россиян в третьем квартале 2019 года , о которых ранее сообщил Росстат, не соответствует другим показателям о состоянии экономики России. К такому выводу пришли участники заседания Экономического клуба сообщает РБК. Экономисты вновь указали на необходимость изменить методику расчетов.

Доходы россиян падали четыре года подряд с 2014 года. В 2018 году после перехода Росстата на новую методику расчёта был зафиксирован небольшой рост, на 0,2 процента. В третьем же квартале 2019 года, по данным ведомства, реальные располагаемые доходы населения выросли на три процента. По словам директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, такой резкий скачок вызывает большие сомнение, так как не стыкуется с другими макроэкономическими показателями.

Как следует из данных Росстата,оборот розничной торговли в третьем квартале замедлился до 0,8 процента. Снижается средний чек покупок россиян, а платежи по кредитам растут. "Нестыковочка получается: реальные доходы растут, а в остальном мы наблюдаем снижение", – отметил Николаев.

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов добавил, что применяемая Росстатом при оценке доходов населения методика "хорошо работала в СССР. Однако сегодня следует обратить внимание на структуру доходов, такие показатели, как средняя зарплата, социальные выплаты и прочее".

О том, что в оценке реальных доходов есть множество ненаблюдаемых компонентов, говорил и руководитель направления Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Владимир Сальников. В частности, по его словам, реальные доходы предпринимателей никто никогда не знал и нескоро узнает.