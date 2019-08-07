Четверть детей в России живут за чертой бедности – данные Росстата

В России 26 процентов детей живут в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. Такие данные содержатся в мониторинге Росстата. В ведомстве отметили, что это цифры по итогам 2017 года (данные за 2018 год станут известны только следующим летом).

Уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель бедности по стране в целом. Как отмечает РБК, особенно остро эта проблема стоит в сельской местности. Там в малоимущих семьях растёт 45 процентов детей. В исследовании Росстата также указано, что самый высокий уровень бедности среди несовершеннолетних – в многодетных семьях.

Ранее были опубликованы данные по числу бедных в России в целом. Согласно официальной информации, их уже почти 21 миллион человек. Уровень дохода этих граждан меньше 10 тысяч рублей в месяц.