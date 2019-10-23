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Курдские формирования покинули зону безопасности на севере Сирии

Эвакуация курдов и их семей на севере Сирии, 20 октября 2019 года

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Курдские формирования покинули зону безопасности на севере Сирии. Об этом Анкару уведомил Вашингтон, передает Reuters. Министерство национальной обороны Турции заявляет, что начинать другую операцию в этом районе на данном этапе нет необходимости. При этом, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приостановка военной операции на севере Сирии не означает, что она полностью завершилась и турецкие военные готовы покинуть регион.

В свою очередь вице-президент США Майк Пенс уточнил, что об отходе курдов его проинформировал командующий силами обороны Сирии. Пенс поблагодарил курдских партнёров по коалиции за помощь в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Вице-президент также отметил, что США и союзники достигли целей в борьбе против джихадистов, и теперь американские военные могут возвращаться домой.

Часть американских солдат была передислоцирована в Ирак. Сегодня туда прибыл глава Пентагона Марк Эспер. Он обсудит с иракскими властями сроки нахождения войск США в Ираке. Ранее Багдад заявил, что американские войска, выведенные из Сирии, не имею разрешения на пребывание в стране и могут находиться там только транзитом.

Накануне президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин на встрече в Сочи договорились, что Турция и Россия будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу к востоку от реки Евфрат. Турецкие войска будут патрулировать часть 30-километровой зоны у границы, которая оказалась под их контролем в результате операции, начатой Анкарой на севере Сирии в начале октября. В остальные части 30-километровой зоны будет введена российская военная полиция. После отхода курдов там начнётся совместное российско-турецкое патрулирование у границы. На саму границу вернутся сирийские пограничники, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду.

Турция начала военную операцию против курдов на севере Сирии 9 октября. Анкара считает вооружённые курдские формирования террористами. Вашингтон, напротив, считает курдов своими союзниками в борьбе с "Исламским государством".

17 октября Турция и США договорились о приостановке на 120 часов военной операции Анкары в регионе, чтобы курдские вооружённые формирования смогли покинуть район военных действий. 22 октября руководство сирийских курдов сообщило, что вывело свои отряды из 30-километровой зоны у границы с Турцией. Американские войска в Сирии покинули районы, прилегающие к турецкой границе, а в часть контролируемых курдами районов вошли войска Асада.

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