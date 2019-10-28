Война и мир Зеленского. Сергей Лойко - о погибших и выживших

18 апреля 2019 года в городе Василевка в Запорожской области хоронили старшего сержанта Игоря Игнатенко, погибшего на востоке Украины в результате осколочного ранения. Днем позже кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, уже не сомневаясь в победе на выборах, во время дебатов со своим оппонентом, действующим президентом Петром Порошенко, под овации стадиона "Олимпийский" в Киеве, коротко и ясно заявил: "По поводу войны - мы сделаем все, чтобы ее закончить. Большое спасибо. Слава Украине!"



Месяц спустя в своей инагурационной речи Зеленский не менее эмоционально, но уже более детально коснулся этой "общей боли". "Каждый из нас погиб на Донбассе. Каждый день мы теряем каждого из нас, - сказал президент, - И наша первостепенная задача – прекращение огня на Донбассе. Меня часто спрашивали: а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы ради жизни близких вам людей? Могу заверить – для того чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги,и если будет нужно – я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир".

И, конечно же, новоизбранный президент говорил про "каждого из нас, погибающего каждый день на Донбассе" не ради прошибающей метафоры или красного словца. В этот день в селе Букачёвская Слобода в Ивано-Франковской области хоронили очередную жертву войны, прапорщика Василия Джуса, погибшего от смертельного осколочного ранения, полученного в Донбассе. 20 мая на смену «президенту войны», как критики называют Порошенко его противники, пришел "президент мира", готовый для его установления "на всё".

А 8 августа, два с лишним месяца спустя, в городе Козелец Черниговской области Николай и Людмила Рак хоронили своего сына, 20-летнего морского пехотинца Владислава Рака. Осколок мины достал его тремя днями ранее близ села Павлополь в Донецкой области. Родители гордятся своим сыном-героем. Почти весь город пришёл проститься, хоть и дождливый день выдался, рассказывают они. Приехали военные с оружием. Был салют над свежевырытой могилой. Играл оркестр. Городская администрация взяла на себя похоронные расходы и оплатила половину счета за поминальный обед в ресторане на 100 человек. Незадолго до гибели Влад поделился с мамой по телефону планом целый день гулять по родному городу, когда вернется."«Вот и погуляли, - сокрушается Людмила, - Так погуляли, век не забыть...

На президентских выборах родители Влада голосовали за Зеленского. "Да у нас весь город за него голосовал, кого не спроси, - вспоминает Николай, местный тракторист, - Думали, закончит войну, как обещал. Вернётся тогда Владик - будем вместе работать... "Не успел Зеленский! - добавляет Людмила, - Не так просто оказалось. Трудно ему".

А кто говорил, что будет легко? Да, Зеленский сделал большое дело - добился обмена пленными и заключенными, вернул домой Олега Сенцова и других. Потом, с пока ещё трудно прогнозируемыми последствиями, его подвели неопытность и излишняя откровенность в личном общении с президентом США Дональдом Трампом. Но Зеленский объяснился с журналистами и вернулся в Киев, где обстоятельства его не совсем успешного заокеанского вояжа вообще никак не сказались на рейтинге поддержки президента. Избиратели восприняли произошедшее скорее, как некое приключение. Ну, даже если вышел международный блин комом, с кем не бывает, возможно, решили они.



А Зеленский перевел дух и принялся за выполнение главного своего обещания - закончить войну. Вроде все просто: "формулой Штайнмайера" закрепляются Минские соглашения, подписанные еще в 2014 и 2015 годах, затем в "нормандском формате" останется развить успех с помощью лидеров Франции и Германии, которые, как люди культурные, не должны держать зла на Зеленского за неудобные для всех телефонные откровения, опубликованные в США. Но не тут то было! Минские соглашения были подписаны, когда на кону стояла судьба страны и ее независимость в прямом смысле. С тех пор у Украины появилась одна из самых больших и серьёзно оснащенных армий в Европе, и цена Минским соглашениям стала совсем другой.

Активное меньшинство - ветераны войны, неравнодушные граждане всех возрастов, патриоты, умеренные и не очень националисты - прошли по Киеву объединенным многотысячным маршем, протестуя против того, что они называют "капитуляцией". "Национальный корпус", который еще не так давно своими акциями сотрясал расшатанные устои предыдущей власти, бросил черную метку теперь уже Зеленскому, угрожая в случае новых попыток выполнить его мирный план, перейти к практическим действиям на линии фронта. "Наши ветераны, волонтеры уже находятся в тех точках, в которых намечено разведение войск, - заявил представитель "Нацкорпуса" и бывший командир добровольческого полка "Азов" Максим Жорин, - Наши люди готовы в любую минуту занять оставленные войсками боевые позиции и сражаться в оставленных окопах". Жорин не уточнил, чем будут вооружены его люди, но сомневаться в серьёзности их намерений не приходится.

Девятилетний Святослав до сих пор не верит, что его папа погиб, и не ходит с мамой на кладбище

В 2015 году в похожей ситуации разведения, украинскими частями было оставлено Широкино, припомнил Жорин. "В течение недели враг занял оставленные нами позиции и уже через три дня из "Градов" обстрелял Мариуполь, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения, - продолжил он, - Нам стоило огромных усилий и жертв вернуть Широкино под наш контроль. Мы не хотим второй раз это повторять. Это наша земля, и мы не обязаны никуда отводить войска.

Между тем, опросы показывают, что поддержка президента уже начала серьезно проседать. Если бы только одни националисты противились мирному плану Зеленского! Но поддержка президента даже среди его избирателей уже начала серьезно проседать. Одни не могут смириться с переговорами с противником, другие, наоборот, недовольны нерешительностью президента в выполнении его мирных обещаний. Зеленский оказался в сложном положении, потому что не представлял себе, что значит управлять слабой страной, находящейся в вооруженной конфронтации со значительно превосходящим противником.

- Если бы я был на месте Зеленского, то вышел бы к гражданам и объявил: "Я не собираюсь заканчивать войну. Я не могу её закончить, - говорит киевский экономист, член-корреспондент Украинской академии технологических наук Александр Пасхавер, - Дело в том, что Украине противостоит противник заведомо сильнее нас. Что означает термин "закончить войну"? Сдаться? "Есть только два варианта: либо сдаться, либо упрямо противостоять. Упрямое противостояние в борьбе с сильным противником - единственный правильный путь, если на кону стоит независимость страну, только так можно её сохранить. Сдаться может каждый. Сказать: "Видите, мир подписан!"

Пока Зеленский не в состоянии решить, что делать дальше, война продолжается, почти каждый день унося жизни. За пять месяцев президентства Зеленского Украина потеряла 55 военных в зона боевых действиё, десятки были ранены. Кому-то эти цифры могут показаться не таким большими, но только не Анастасии Голоте из города Обухов Киевской области. Ее муж, 38-летний старший лейтенант Александр Маркив, был убит осколками при миномётном обстреле в районе Светлодарской Дуги. Девятилетний Святослав до сих пор не верит, что его папа погиб, и не ходит с мамой на кладбище.

Офицер, который привез гроб с телом Настиного мужа в Обухов, так и не разрешил ей открыть крышку. Сашу хоронили в закрытом гробу. "Я до сих пор жалею, что не настояла на том, чтобы открыть крышку, - шепчет Анастасия - Я гоню от себя эту мысль, а вдруг это не он?" У Людмилы и Мыколы Рак из Козельца таких сомнений нет. Они хоронили сына в открытом гробу. Вместе с Владиславом на месте от взрыва мины погибли ещё три морских пехотинца. "Двоих собрали по кусочкам, поэтому гробы не открывали, - говорит Людмила, - А нам повезло. Простились по-настоящему. И Жанне тоже разрешили открыть гроб. Все по-человечески получилось..."

Общее горе свело двух женщин, что живут по-соседству, в 30 километрах друг от друга. Жанна Шарко - в посёлке Олбин Черниговского района. С мужем давно развелись. Дочь живет далеко. Жанна говорит, что почти не уходит с могилы сына Саши. Александр был одним из четверых, погибших 6 августа у донбасского села Павлополь. По горькой иронии судьбы он родился тридцать лет назад в российском городе под названием Братск.

Жанна продолжает писать сыну стихи и посылает их ему в вотсап. Вот последнее:

Вінки шелестять на могилі, вишня віттям шумить,

Прости мене, сину, що не змогла молитвами війну зупинить.

Боляче серцю, а з хмарки на небі Ангел летить.

Сергей Лойко – журналист и писатель

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