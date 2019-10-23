Действующий президент Боливии Эво Моралес, лидирующий на выборах главы государства, объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения на фоне демонстраций против возможных фальсификаций на выборах, передаёт газета Los Tiempos. На пресс-конференции в понедельник он заявил, что в стране реализована попытка государственного переворта.

Конституция запрещала Моралесу выдвигаться на четвёртый срок, на выборах его поддерживали политтехнологи из России, отправленные в страну при участии Кремля и госкорпорации Росатом, пишет издание "Проект".

Выборы в Болии прошли в воскресенье. По последним данным, по итогам подсчета Моралес лидирует после голосования с 46,85 процентам голосов, за ним следует его основной соперник — бывший президент Карлос Меса с 36,74% голосов. Разницы в 10 процентов достаточно для победы Моралеса в первом туре.

Оппозиция считает, что результаты подсчёта голосов могут быть сфальсифицированы. В воскресенье подсчёт останавливался без объяснения причин, после возобновления процесса число голосов за действующего президента резко возросло.

В воскресенье в стране начались протесты оппозиции. В крупнейшем городе страны Ла-Пасе прошла стотысячная демонстрация против фальсификаций, сообщает агентство Reuters.

Российские политтехнологи

Все лето и начало осени в Боливии работала миссия "Росатома", деятельность которой курировали из Кремля, рассказали "Проекту" три не связанных между собой источника. Госкорпорация строит рядом с Ла-Пасом ядерный центр стоимостью 300 миллионов долларов, проект рассчитан на 50 лет. В компании опасались, что смена власти в стране поставит контракт под угрозу.

Группу из примерно десяти россиян для отправки в Боливию начали формировать в январе. Для работы нанимали людей с опытом региональных кампаний в России. Координацией подбора сотрудников занимались сотрудники бывшего главы Росатома, первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко. Основной их задачей, по всей видимости, была работа в социальных сетях — в том числе мониторинг сообщений и пропаганда, пишет "Проект". В "Росатоме" тему изданию не комментировали, поехавшие в страну политтехнологи не комментируют или отрицают работу в Боливии.