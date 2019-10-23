Расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о вероятной химической атаке в сирийском городе Дума в апреле прошлого года вызывает сомнения. Об этом говорится в докладе WikiLeaks. Составители документа отмечают, что эксперты ОЗХО проводили расследование, используя неприемлемые методы работы, и "подгоняли" итоговый документ под заранее определённые заключения.

Страны запада обвинили в вероятной химатаке войска президента Сирии Башара Асада. Жертвами, как утверждалось, стали мирные жители. США, Великобритания и Франция нанесли в ответ ракетный удар по объектам в Сирии, связанным, как утверждается, с разработкой химического оружия. Россия резко осудила удар и обвинила страны, которые его нанесли, в стремлении сорвать работу инспекторов ОЗХО.

После расследования вероятной атаки ОЗХО сообщила, что при нападении использовались различные химические вещества на основе хлора. В организации указывали, что российские и сирийские военные, контролировавшие Думу, допустили экспертов в регион через две недели после инцидента. Дамаск и Москва тогда объяснили недопуск экспертов в Думу соображениями безопасности а саму вероятную атаку назвали постановочной.

Сотрудники WikiLeaks сделали свои выводы после встречи с информатором ОЗХО в Брюсселе, говорится в сообщении на сайте. Кроме того, они проанализировали электронную переписку, текстовые сообщения и предварительные секретные доклады. WikiLeaks также отмечает, что часть инспекторов ОЗХО была отстранена от расследования после критики некоторых выводов организации.

WikiLeaks призвала ОЗХО заново расследовать вероятный инцидент в Думе.

Организация WikiLeaks с 2006 года публикует информацию, полученную из анонимных источников или при утечке данных. Основателем хранилища документов является Джулиан Ассанж. Он находится в тюрьме в Великобритании в ожидании решения суда об экстрадиции в США. Вашингтон обвиняет Ассанжа в незаконном получении и публикации секретных документов Пентагона о военных кампаниях в Афганистане и Ираке. В Соединённых Штатах Основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы. Представители ООН заявляли, что в тюрьме Ассанж страдает от психологических пыток.