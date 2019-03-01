Миссия ОЗХО подтвердила применение отравляющих веществ в Сирии

Организация по запрещению химического оружия обнародовала 1 марта окончательный текст доклада об итогах расследования предположительного применения отравляющих веществ в качестве оружия против жителей района Дума, в Сирии, 7 апреля 2018 года.



Специальная миссия ОЗХО провела в Думе исследование образцов грунта, опросила свидетелей и собрала другие сведения conduct witness interviews and gather data. Ислледовалось сотояние окружающей среды, проводились биомедицинские анализы, токсикологическая и баллистическая экспертизы.



На основе этих исследований сотрудники Специальной миссии ОЗХО установили, что собрано достаточно фактов, подтверждающих, что 7 апреля 2018 года были применены отравляющие вещества, содержащие хлор.



Очёт мисии ОЗХО о применении отравляющих веществ в Думе, будет скоро представлен государствам, подписавшим Международную конвенцию о химическом оружии, в штаб квартире организации в Гааге. Отчёт также был передан в Совет безопасности ООН через Генерального секретаря ООН.