Лондонский суд обязал Коломойского выплатить 4 млн фунтов ПриватБанку

Апелляционный суд Лондона обязал бывших владельцев крупнейшего банка Украины, ПриватБанка, выплатить финансовому учреждению почти 11 миллионов фунтов стерлингов.
В эту сумму входят расходы банка на прошлогоднее слушания дела против его бывших владельцев, средства, потраченные на апелляцию, а также деньги, которые банк выплатил по решению суда первой инстанции в 2018 году, которое было не в его пользу.
Согласно постановлению лондонского апелляционного суда, 4 миллиона фунтов из одиннадцати банк должен получить от миллиардера Игоря Коломойского. Деньги должны быть переведены до 12 ноября.
При этом судебный приказ о всемирном аресте активов Коломойского в ПриватБанке, который действует с декабря 2017 года, остаётся в силе до вынесения судебного решения по существу.
- Спор властей Украины и бывших владельцев ПриватБанка за контроль над финансовым учреждением тянется с 2016 года. Тогда правительство Украины национализировало ПриватБанк. Власти объяснили это желанием избежать масштабного разрушения национальной финансовой системы. До национализации со счетов банка в результате мошеннических действий исчезли пять с половиной миллиардов долларов. На эту сумму власти Украины вынуждены были докапитализировать банк, чтобы не допустить его банкротства после перехода в собственность государства.
- В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против его экс-собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, обвинив их в мошенничестве. Коломойский также подал несколько исков к властям Украины о незаконности национализации и с требованием вернуть банк под его контроль. Разбирательства по этому делу продолжаются как в судах Украины, так и в судах Англии.
- Избранный весной этого года президентом Украины Владимир Зеленский, которого многие в стране считают протеже Коломойского, неоднократно заявлял, что не будет вмешиваться в конфликт.
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