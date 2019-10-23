Лондонский суд обязал Коломойского выплатить 4 млн фунтов ПриватБанку

Апелляционный суд Лондона обязал бывших владельцев крупнейшего банка Украины, ПриватБанка, выплатить финансовому учреждению почти 11 миллионов фунтов стерлингов.

В эту сумму входят расходы банка на прошлогоднее слушания дела против его бывших владельцев, средства, потраченные на апелляцию, а также деньги, которые банк выплатил по решению суда первой инстанции в 2018 году, которое было не в его пользу.

Согласно постановлению лондонского апелляционного суда, 4 миллиона фунтов из одиннадцати банк должен получить от миллиардера Игоря Коломойского. Деньги должны быть переведены до 12 ноября.

При этом судебный приказ о всемирном аресте активов Коломойского в ПриватБанке, который действует с декабря 2017 года, остаётся в силе до вынесения судебного решения по существу.