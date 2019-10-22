Зеленский, Коломойский и МВФ. Эфир в 20:32

Помешает ли ситуация вокруг национализированного «Приват-банка» получению новой помощи? Об этом Виталий Портников расспрашивает бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка и инвестиционного банкира Сергея Фурсу. Эфир в 20:32.
Получит ли Украина деньги МВФ?
Помешает ли ситуация вокруг национализированного «Приват-банка» получению новой помощи? Об этом Виталий Портников расспрашивает бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка и инвестиционного банкира Сергея Фурсу. Эфир в 20:32.
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