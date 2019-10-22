Зеленский, Коломойский и МВФ. Эфир в 20:32

Помешает ли ситуация вокруг национализированного «Приват-банка» получению новой помощи? Об этом Виталий Портников расспрашивает бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка и инвестиционного банкира Сергея Фурсу. Эфир в 20:32.