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Дороги к свободе

Зеленский, Коломойский и МВФ. Эфир в 20:32

Игорь Коломойский

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Получит ли Украина деньги МВФ?

Помешает ли ситуация вокруг национализированного «Приват-банка» получению новой помощи? Об этом Виталий Портников расспрашивает бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка и инвестиционного банкира Сергея Фурсу. Эфир в 20:32.

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